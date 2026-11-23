La Pro Loco di Premosello Chiovenda rischia di chiudere. Dopo le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, non è stato possibile costituire il nuovo organismo e l'associazione ha annunciato la sospensione temporanea di tutte le attività.

A comunicarlo è la stessa Pro Loco attraverso una nota ufficiale datata 20 novembre, rivolta ai soci e all'intera cittadinanza. Una situazione di difficoltà che mette in discussione la continuità di una realtà da anni impegnata nell'organizzazione di iniziative ed eventi per il paese.

L'associazione rivolge un appello alle persone che hanno ricevuto voti durante le elezioni, chiedendo loro di rendersi disponibili per formare un nuovo Consiglio Direttivo composto da sette membri. "La Pro Loco rappresenta un patrimonio importante per il nostro paese, costruito negli anni grazie all'impegno e ai sacrifici di tanti volontari, attraverso iniziative ed eventi a beneficio di tutta la comunità", si legge nel comunicato.

La preoccupazione riguarda soprattutto le conseguenze di un eventuale mancato accordo. Senza la costituzione del nuovo direttivo, infatti, l'associazione potrebbe arrivare allo scioglimento, con il rischio di perdere un punto di riferimento per la comunità e di disperdere beni, materiali e attrezzature raccolti nel corso degli anni. "Non si tratta soltanto di ricoprire sette incarichi, ma di salvaguardare la storia, il lavoro svolto e il futuro della nostra Pro Loco", sottolinea l'associazione.

Da qui l'invito a superare le difficoltà e a trovare una soluzione che permetta di riprendere le attività. "Non lasciamo che anni di impegno e sacrifici vadano perduti. La Pro Loco è un patrimonio di tutta la comunità e merita di avere un futuro", conclude il comunicato. La sospensione delle iniziative resta dunque temporanea, in attesa della formazione di un nuovo Consiglio Direttivo. In assenza di una soluzione, però, il rischio prospettato dall'associazione è quello dello scioglimento.