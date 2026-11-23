Borgomanero ha ospitato sabato 21 novembre il tradizionale Precetto natalizio della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, organizzato dal Consolato provinciale di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Una giornata dedicata all'incontro tra gli iscritti, al ricordo dei colleghi scomparsi e alla consegna di riconoscimenti per i traguardi raggiunti.

L'appuntamento si è aperto a Villa Marazza, dove erano previsti i saluti istituzionali del direttore della Fondazione Marazza, Giovanni Antonio Cerutti, dell'assessore alla Cultura del Comune di Borgomanero Francesco Carlo Valsesia, in rappresentanza del sindaco, e di Ubaldo Uberti, console regionale dei Maestri del Lavoro del Piemonte e console provinciale di Novara e VCO.

Il programma prevedeva anche una visita guidata alla villa, seguita dalla celebrazione della messa nella collegiata di San Bartolomeo, officiata da don Brunello Floriani, vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi di Novara. Durante la funzione era previsto un momento di ricordo per i Maestri del Lavoro scomparsi, con una particolare menzione per Fabio Cannavanetta, mancato nel dicembre 2025, e Bruno Bissoli, scomparso nel marzo 2026.

La giornata è proseguita con il momento dedicato ai riconoscimenti. Dieci i Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito del Lavoro nel 2026 indicati nell'elenco dei presenti: Donatella Allegra di San Maurizio d'Opaglio, Ernestina Barbaglia di Barengo, Antonio Stefano Bovo di Ornavasso, Fabrizio Campana di Briga Novarese, Marco Crespi di Castelletto Sopra Ticino, Maura De Tomasi di Domodossola, Gaudenzia Caterina Medina di Borgomanero, Maria Cristina Ricchetti di Omegna, Cristina Rossi di Novara e Carlo Tinivella di Invorio.

Quattro, invece, i riconoscimenti previsti per il ventesimo anniversario di iscrizione al Consolato provinciale, dal 2006 al 2026: Romualdo Arcodia di Novara, Rosanna Gini di Cameri, Rino Pelagatti di Cerano e Bruno Pianzola di Novara. Alla consegna delle targhe ricordo era prevista anche la presenza di Alessandro Simone Favosi, in rappresentanza del prefetto di Novara.