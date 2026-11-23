Il Verbano-Cusio-Ossola si distingue a livello nazionale per lavoro e imprese. A evidenziarlo è la classifica sulla qualità della vita 2026 di ItaliaOggi, nella quale la provincia raggiunge il 20° posto in Italia nella categoria affari e lavoro, guadagnando dieci posizioni rispetto al 2025, quando occupava il 30° posto. Si tratta del miglior piazzamento ottenuto dal Vco tra le nove categorie analizzate dall'indagine, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Un risultato che colloca il territorio nella parte alta della graduatoria nazionale e davanti ad altre province piemontesi, tra cui Novara, al 49° posto, e Torino, al 61°.

La categoria affari e lavoro prende in considerazione diversi aspetti legati al mercato occupazionale e al tessuto imprenditoriale, offrendo una valutazione complessiva delle condizioni economiche del territorio. Il miglioramento di dieci posizioni rappresenta uno degli avanzamenti più significativi registrati dal Verbano-Cusio-Ossola nell'edizione 2026 della ricerca.

Risultati positivi arrivano anche dal turismo, intrattenimento e cultura, settore nel quale la provincia sale dal 36° al 32° posto nazionale. In questo ambito il Vco ottiene un piazzamento migliore rispetto a Torino, che si colloca al 36° posto, e Novara, al 75°. Più indietro anche Cuneo, al 92° posto. La graduatoria turistica considera diversi indicatori, tra cui la presenza e la permanenza dei visitatori, l'utilizzo delle strutture ricettive e l'offerta culturale. Il risultato conferma il buon posizionamento del territorio del Lago Maggiore e dell'Ossola in un comparto che rappresenta una componente importante dell'economia provinciale.

Un ulteriore miglioramento riguarda reddito e ricchezza. Il Verbano-Cusio-Ossola guadagna tredici posizioni, passando dal 59° al 46° posto nazionale, mostrando un avanzamento anche in un'altra delle categorie legate alle condizioni economiche. I risultati ottenuti in questi settori contribuiscono alla crescita complessiva della provincia nella classifica sulla qualità della vita. Il Vco passa infatti dal 51° posto del 2025 al 47° del 2026, recuperando quattro posizioni sulle 107 province italiane prese in esame. La ricerca restituisce comunque un quadro caratterizzato da differenze tra i vari ambiti. Se lavoro, imprese e turismo rappresentano alcuni dei principali punti di forza del territorio, restano più arretrate le posizioni relative alla popolazione, al 93° posto, e al sistema salute, al 71°.