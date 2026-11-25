Non sempre la violenza lascia segni visibili. Può manifestarsi attraverso il controllo del telefono, l'isolamento dalle amicizie, le umiliazioni, le minacce, la limitazione dell'indipendenza economica o la paura di contraddire il proprio partner. Comportamenti che possono essere sottovalutati, ma che, quando diventano strumenti di sopraffazione, rappresentano forme di violenza. Oggi, mercoledì 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un appuntamento che richiama l'attenzione su un fenomeno che attraversa ogni contesto sociale e che non può essere affrontato soltanto attraverso le iniziative simboliche organizzate in questa occasione.

Le panchine rosse, le manifestazioni, gli incontri nelle scuole e le campagne di sensibilizzazione contribuiscono a mantenere viva l'attenzione. Ma il significato della giornata va oltre la commemorazione delle vittime: riguarda soprattutto la capacità di riconoscere la violenza, prevenirla e offrire strumenti concreti a chi la subisce. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, scegliendo il 25 novembre in memoria di Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, tre sorelle della Repubblica Dominicana assassinate nel 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Trujillo. La loro storia è diventata un simbolo internazionale della lotta contro la violenza di genere.

A distanza di decenni, il fenomeno continua a interessare milioni di donne. Secondo le rilevazioni Istat diffuse nel 2025, circa il 31,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. La violenza, tuttavia, non si esaurisce nelle aggressioni fisiche. Esistono forme di abuso psicologico, economico e digitale che possono compromettere progressivamente la libertà e l'autonomia di una persona. Il controllo degli spostamenti, la sorveglianza delle comunicazioni, le minacce e la svalutazione continua possono diventare parte di relazioni caratterizzate da paura e dipendenza.

Per questo la prevenzione passa anche dall'educazione al rispetto, dall'ascolto e dalla capacità di riconoscere comportamenti che non devono essere confusi con manifestazioni di affetto o gelosia. Un ruolo importante spetta alla scuola, alle famiglie, alle istituzioni e alle realtà associative, chiamate a promuovere relazioni fondate sul consenso, sulla libertà individuale e sulla parità.

Anche nel Verbano Cusio Ossola la violenza di genere resta un tema concreto. I dati diffusi dai Carabinieri lunedì 23 novembre 2026 riportano 73 reati riconducibili al fenomeno nel periodo preso in esame, tra cui 46 casi di maltrattamenti in famiglia, 16 episodi di atti persecutori e 11 violenze sessuali. Numeri che raccontano soltanto i fatti emersi e registrati dalle forze dell'ordine, senza comprendere necessariamente tutte le situazioni che rimangono sommerse. Accanto all'attività di prevenzione e contrasto svolta dalle forze dell'ordine, sul territorio opera il Centro Antiviolenza Vco, una rete che coinvolge i consorzi dei servizi sociali del Verbano, del Cusio e dell'Ossola, lo Sportello Donna della Provincia e il servizio "Giù le Mani" della cooperativa La Bitta, in collaborazione con l'Asl Vco e le forze dell'ordine.

Il centro offre ascolto, accoglienza, sostegno psicologico, consulenza legale e accompagnamento nei percorsi di protezione e autonomia. Il numero di riferimento attivo 24 ore su 24 è il 335 697 8767, collegato al servizio antiviolenza "Giù le Mani". È possibile scrivere anche all'indirizzo giulemani@cooplabitta.it. Tra gli altri riferimenti territoriali figura lo Sportello Donna della Provincia del Vco, contattabile al numero 337 1002054, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, oppure all'indirizzo sportellodonna@provincia.verbania.it.

Per chi desidera rivolgersi ai servizi sociali del proprio territorio sono disponibili anche i recapiti del Ciss Ossola, a Domodossola, al numero 0324 52598, del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, al numero 0323 52268, e del Ciss Cusio, al numero 0323 63637. Resta inoltre disponibile il 1522, numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, anche attraverso il servizio di chat. Permette di ricevere informazioni, un primo orientamento e indicazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio. In caso di pericolo immediato, il numero da chiamare è il 112.