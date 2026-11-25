"La prevenzione deve cominciare presto: nei nidi, nelle scuole, in famiglia, dove bambine e bambini imparano chi può prendersi lo spazio e chi deve aspettare. Oggi questi percorsi sono ancora frammentari e non garantiti in modo continuativo". È quanto sottolinea il Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

"Come Comitato Pari Opportunità chiediamo formazione specifica sulla violenza di genere per tutte le psicologhe e gli psicologi, una presenza psicologica stabile nelle scuole e nei servizi per l’infanzia, programmi continuativi di educazione al rispetto e all’affettività adeguati alle diverse età, reti territoriali che funzionino. Una donna che esce dalla violenza ha bisogno di una casa, di un lavoro e di qualcuno che le creda", prosegue la nota.

Secondo il Ministero dell'Interno, tra gennaio e settembre in Italia sono state uccise sessantasette donne. Per quindici di loro è stato contestato il nuovo reato di femminicidio, e in tutti e quindici i casi ad uccidere è stato un partner o un ex. Per l'Istat, quasi una donna su tre tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale dai 16 anni in poi. "Una donna uccisa durante una rapina è vittima di un omicidio. Una donna uccisa perché voleva lasciare il compagno, perché aveva detto no, perché lui la considerava cosa sua, è vittima di un femminicidio", spiega il Comitato Pari Opportunità, guidato dalla coordinatrice Francesca Schir, ricordando come la disparità tra i sessi sia rimasta scritta nelle leggi italiane fino a pochi decenni fa: fino al 1975 il marito era per legge il capo della famiglia, fino al 1981 chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella "per causa d'onore" rischiava da tre a sette anni di carcere e chi violentava una ragazza poteva cancellare il reato sposandola.

"Come psicologhe e psicologi sappiamo che la violenza più estrema può essere preceduta da una progressiva escalation di comportamenti di controllo e sopraffazione. Possono esserci il telefono controllato, la gelosia spacciata per amore, i soldi gestiti da lui, le amiche che si vedono sempre meno". Dinamiche che si inseriscono in un contesto culturale in cui stereotipi e modelli di genere si apprendono fin dall’infanzia: in un’indagine del Cnr del 2019, un ragazzo delle superiori su quattro riteneva che in casa debba comandare l’uomo. Il Grevio, l’organismo del Consiglio d’Europa che monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul, nel rapporto 2025 sull’Italia segnala l’aumento delle violenze sessuali commesse da minorenni e i rischi dell’esposizione di bambini e adolescenti alla pornografia violenta. "Online, negli ambienti della cosiddetta manosfera, si diffondono narrazioni misogine che alimentano ostilità e risentimento verso le donne", sottolinea il Comitato, che richiama anche le chat sessiste dove circolano immagini di donne diffuse senza consenso.

Il tasso di occupazione femminile in Italia è di oltre dodici punti sotto la media europea, "e una donna senza un reddito suo fa più fatica ad andarsene da una casa violenta. In quelle case, poi, spesso ci sono dei bambini. Un bambino che assiste alla violenza contro la madre ne è vittima anche se nessuno lo ha toccato". Alcuni restano orfani di femminicidio, e in Italia nessuno sa con certezza quanti siano: se ne parlerà il 27 novembre nella giornata di studio "Prima che sia tardi". Oggi ricordiamo ogni donna uccisa. Chi vive dentro una relazione violenta può chiamare il 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24", conclude la nota.