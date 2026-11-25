‘’E’ scritto nella Bibbia: finito il tempo delle vacche grasse inizierà quello delle vacche magre e non c'è verità più concreta di questa per descrivere la situazione che il frontalierato sta vivendo e andrà a vivere nei prossimi anni’’.

Chi parla è Antonio Locatelli, per anni referente dei frontalieri del Vco.

Locatelli parla dopo il tavolo tecnico riunitosi il giorno 20 in Provincia, dove si è discusso di importanti situazioni con cui si confronteranno i frontalieri dal prossimo anno e i Comuni del VCO nell'immediato.

Ristorno tasse frontalieri 2024

‘’E qui nasce il problema delle " vacche magre " - dice Locatelli - sin da subito tutti i Sindaci presenti (Re per i sindaci della valle Vigezzo, Cannobio,Trasquera e il presidente delle Provincia e sindaco di Verbania, hanno evidenziato la netta diminuzione delle cifre di ristorno delle tasse dei frontalieri dalla Svizzera dovuto si anche alla modifica della quota pro capite per frontalieri ma soprattutto alla diminuzione del numero dei frontalieri rispetto agli anni precedenti. Va sottolineato che l'importanza in termini finanziari di questo problema avrebbe dovuto garantire la presenza dei Sindaci e dei rappresentanti delle unioni montane interessate che purtroppo non c'è stata.

Va ricordato che i dati fanno riferimento all'anno 2024, e quindi con l'entrata in vigore del nuovo accordo fiscale sarà scontato, che il numero dei frontalieri per comune sarà ancora inferiore e di conseguenza la cifra di ristorno delle tasse versate in ch.

credo che sia evidente quanto sia importante che a livello istituzionale nel VCO vengano presa in considerazione quanto sia ed è un pilastro dell'economia territoriale il frontalierato e questo non induca a caricare con una nuova tassa - sulla salute per capire - i vecchi frontalieri visto che si sta cercando a livello di imposizione di escludere le regioni dall'imposizione della stessa.

Va ricordato che il numero dei 'vecchi' frontalieri è in discesa: da 9123 nel 2023 a 7702 nel 2024 e circa 7000 nel 2025. Ci sono alcuni numeri preoccupanti sul calo dei frontalieri per l'anno fiscale 2024: Verbania - 576; Domodossola – 184; Cannobio - 279 e Vigezzo – 352. Che corrispondono a diverse migliaia di Euro in meno per i Comuni’’.

Parcheggio di Iselle

Il secondo problema è stato sollevato dal sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco.

Spiega Locatelli: ‘’Il problema verte sul numero di parcheggi a disposizione a Iselle per i frontalieri (86 posti ,) a cui si aggiungono altri 36 usufruibili. E’ evidente che serve un intervento urgente per ampliare la disponibilità di parcheggi soprattutto in vista delle previste chiusure per i lavori sulla linea ferroviaria per il Vallese’’.

Magliocco ha chiarito che esiste un progetto già pronto per la costruzione di un parcheggio per 191 posti auto per il quale servono però i finanziamenti (circa 700.000 euro ), somma che ovviamente il Comune di Trasquera non può sostenere.

‘’Per logica – dice Locatelli - e per la quale di logica va chiesto il contributo agli altri comuni di provenienza dei frontalieri che, pare, non siano propensi a contribuire. Paradossalmente Trasquera è il comune con solo una trentina di frontalieri, mentre gli altri comuni hanno un numero considerevole di frontalieri (circa 1450 ) e quindi sarebbe logico il loro contributo in modo massiccio al progetto, visto che le cifre che percepiscono dal ristorno delle tasse dei frontalieri sono un contributo importante per le loro casse. Va dato atto a Magliocco che essendo il Comune con minor numero di frontalieri è l'unico che ha sollevato il problema a livello istituzionale’’.

Chiusura della linea ferroviaria del Sempione

Spiega Locatelli: ‘’E' emerso sin dalle prime battute del dibattito che è un problema complesso, sia per la gestione delle chiusure (6 mesi nel 2027 e 6 mesi nel 2028 ) che obbligheranno tutti gli enti coinvolti a trovare delle soluzioni funzionali sia rispetto alla gestione del traffico commerciale ma soprattutto per il transito dei frontalieri per recarsi al lavoro

la gestione del transito sarà un costo elevato legato all'utilizzo dei bus, al loro parcheggio e al loro transito da e per Domodossola’’.

In programma ora, in tempi brevi, un tavolo tecnico sulla problematica dei collegamenti.