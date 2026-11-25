La pasticceria di Domodossola entra tra le eccellenze italiane riconosciute dal Gambero Rosso. Tisti Pasticceria & Tea Room ha ottenuto le Tre Torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie d'Italia, il massimo riconoscimento assegnato dalla pubblicazione alle attività del settore.

Un risultato importante per il progetto avviato nel gennaio 2022 da Fabio Tisti insieme all'amico e collega Davide Anchisi. Il riconoscimento arriva a pochi anni dall'apertura e segue il premio "Novità dell'Anno" ottenuto nella guida 2024.

Nato a Domodossola nel 1993, Fabio Tisti ha costruito il proprio percorso professionale lontano dall'Ossola, prima di scegliere di tornare nella sua città per avviare un'attività. Dopo la formazione alla scuola per Panettieri e Pasticceri di Gravellona Toce, ha lavorato in alcune realtà dell'alta ristorazione italiana, tra cui La Casa degli Spiriti, sul Lago di Garda, e Da Vittorio, a Brusaporto.

La sua esperienza è proseguita all'estero, con cinque anni trascorsi a Londra tra il Cotidie Restaurant, l'Aqua Shard e il Morton's Club. Successivamente è entrato nel gruppo dello chef Alain Ducasse, lavorando prima al ristorante Alain Ducasse at The Dorchester e poi in Francia, al Plaza Athénée di Parigi e a La Bastide de Moustiers, in Provenza. Un percorso internazionale che nel 2022 lo ha riportato a Domodossola, dove ha deciso di mettere a frutto le competenze acquisite aprendo un proprio laboratorio di pasticceria.

"Quando ho deciso di tornare a Domodossola, portavo con me tutto quello che avevo imparato lontano da casa e il desiderio di costruire qualcosa che mi somigliasse. Oggi queste Tre Torte mi emozionano perché dentro ci ritrovo le persone che hanno reso possibile quella scelta", racconta Tisti.

Il pasticcere dedica il riconoscimento soprattutto alle persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso, a partire dalla famiglia e dai collaboratori.

"Il primo grazie è per la mia famiglia: a mia madre, con cui è cominciata la passione per i dolci, e a chi mi è stato vicino negli anni delle partenze, delle distanze e delle decisioni difficili. Grazie a Davide, che ha condiviso questo progetto fin dall'inizio, e a tutta la nostra squadra. So quanta attenzione, quanta fatica e quanto cuore ci siano nel lavoro di ogni giorno, anche nei gesti che nessuno vede. Questo riconoscimento appartiene a tutti loro". Le Tre Torte rappresentano un nuovo traguardo per Tisti e Anchisi e testimoniano come un'esperienza professionale maturata nelle cucine europee possa trovare continuità anche in una realtà di provincia.