Oggi, 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre. La giornata viene identificata con il colore arancione, scelto dall’UN Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, per simboleggiare un futuro senza violenza sulle donne o basata sul genere. In occasione della Giornata, infatti, l’UN Women promuove la campagna di sensibilizzazione #OrangetheWorld.
Anche la Polizia di Stato aderisce all’iniziativa, promossa da Soroptimist International Italia, colorando di arancione il proprio sito istituzionalewww.poliziadistato.it ed illuminando le facciate delle questure. L’intento è, ancora una volta, quello di accendere i riflettori sul fenomeno della violenza di genere affinché, parlandone, le vittime si sentano meno sole ed acquisiscano la fiducia necessaria per denunciare.