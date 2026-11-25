Riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, tutela del risparmio e dei mercati finanziari, lotta alla falsificazione monetaria, sono questi i temi al centro del convegno organizzato a Roma in occasione del cinquantennale del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. L’evento, aperto dal comandante del reparto, generale di brigata Antonino Raimondo, si è svolto presso il comando generale del corpo alla presenza del viceministro dell’economia e delle finanze Maurizio Leo, del comandante dei reparti speciali della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Umberto Sirico e di illustri relatori: il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Pietro Gaeta, il presidente della commissione nazionale per le società e la borsa Guido Stazi, il presidente dell’autorità antiriciclaggio dell’Unione Europea Bruna Szego, il vicedirettore generale di Banca d’Italia Gian Luca Trequattrini e il vicedirettore tax policy and administration dell’Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Ben Dickinson. I lavori sono stati conclusi dal generale di divisione Alessandro Barbera, comandante del comando tutela economia. Il convegno rappresenta il primo di una serie di incontri che si terranno nelle altre città ove il Nucleo Speciale è presente con proprie articolazioni operative sul territorio.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria è stato il primo reparto speciale della Guardia di Finanza a essere istituito, nel 1976, con legge, per prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa valutaria sull’intero territorio nazionale. L’obiettivo era quello di concentrare, in un’unica struttura, competenze, informazioni, capacità operative e specializzazione.

Nel corso degli anni, le funzioni del nucleo speciale sono state progressivamente estese ricomprendendo la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresa l’analisi delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, la tutela dei mercati finanziari e la lotta alla falsificazione monetaria. Da allora il nucleo speciale è sempre stato al centro delle principali indagini svolte a livello nazionale e internazionale, che hanno riguardato le crisi bancarie e le più complesse frodi finanziarie, il contrasto del riciclaggio, anche attraverso underground banking o con l’impiego illecito di valute digitali, nonché il congelamento di asset delle entità designate per il sostegno al terrorismo. Per sottolineare il ruolo del nucleo speciale di polizia valutaria a contrasto della falsificazione monetaria sull’intero territorio nazionale è stata realizzata una medaglia commemorativa, coniata in serie limitata dalla Zecca dello Stato.