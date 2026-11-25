In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, l’amministrazione comunale di Premosello Chiovenda interviene sul futuro della sala “Spazio Donna”, situata presso le ex scuole elementari di piazza Bolzani, confermando la volontà di rendere nuovamente fruibili i locali.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dall’amministrazione comunale

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale di Premosello-Chiovenda rinnova il proprio impegno concreto a sostegno del mondo femminile, della prevenzione e della creazione di spazi di aggregazione, ascolto e condivisione sul territorio. Questa ricorrenza rappresenta un momento fondamentale per ribadire che il contrasto alla violenza di genere passa anche attraverso la solidarietà, la rete sociale e la valorizzazione delle realtà associative locali. Proprio in quest’ottica, l’Amministrazione desidera confermare alla cittadinanza l’attenzione verso la sala “Spazio Donna” presso le ex scuole elementari di piazza Bolzani.

I lavori di riqualificazione dell’edificio sono stati pensati per restituire alla comunità ambienti più sicuri, accoglienti e funzionali. Come già annunciato, l’Amministrazione ha provveduto all’acquisto di nuovi arredi destinati proprio a questo spazio, nonché alla tinteggiatura della sala, con l’obiettivo di renderlo, al più presto, nuovamente fruibile, previa regolamentazione in ordine alle modalità di utilizzo condiviso.

A testimonianza della particolare sensibilità verso questa tematica, l’Amministrazione desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al consigliere comunale Salvatore Addamo, che ha voluto donare alla comunità un dipinto dedicato proprio a questa ricorrenza e ai valori che essa rappresenta. Un gesto di grande significato civico e culturale che arricchirà gli spazi comunali, mantenendo vivo ogni giorno il messaggio di rispetto e tutela verso le donne.

“La tutela dei diritti delle donne e il sostegno alle iniziative sociali del nostro paese restano una priorità – dichiara il Sindaco Elio Fovanna –. In questa giornata simbolica vogliamo ribadire che nessuno spazio dedicato all’incontro e al supporto femminile viene dimenticato: abbiamo lavorato per consegnare alle volontarie e a tutta la cittadinanza una sede rinnovata, moderna e all’altezza del prezioso lavoro svolto in questi anni”.