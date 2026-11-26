Saper fare impresa è fondamentale, ma saperne raccontare il valore è altrettanto importante. Ogni azienda custodisce un patrimonio di esperienze, competenze, professionalità e relazioni che spesso rimane sconosciuto all’esterno, limitando le opportunità di crescita e la capacità di distinguersi sul mercato.

Da questa riflessione nasce “Anche la tua impresa ha una storia da raccontare. Chi la conosce?”, l’incontro promosso dalla Compagnia delle Opere Insubria in programma giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 18, al Phenomenon Live Club di Fontaneto d’Agogna, lungo la strada provinciale 229, al civico 10.

L’appuntamento è rivolto a imprenditori, manager e professionisti che desiderano comprendere come valorizzare l’identità della propria azienda attraverso una comunicazione efficace, autentica e riconoscibile. In un mercato sempre più competitivo, infatti, la qualità dei prodotti e dei servizi non è sempre sufficiente: occorre anche essere capaci di trasmettere ciò che rende unica la propria realtà imprenditoriale.

A confrontarsi sul tema saranno due professionisti provenienti da esperienze complementari. Beppe Gandolfo, giornalista e noto volto di Mediaset, illustrerà i meccanismi attraverso i quali il mondo dell’informazione individua e seleziona le storie da raccontare, spiegando come anche le piccole e medie imprese possano suscitare l’interesse dei media.

Patrizia Durante, esperta di comunicazione aziendale, approfondirà invece l’importanza dell’ascolto, della conoscenza delle dinamiche interne e dell’individuazione dei punti di forza di un’impresa, elementi indispensabili per costruire una strategia comunicativa coerente con la sua identità.

A moderare l’incontro sarà Fabio Saini, amministratore di Laica S.p.A.

L’iniziativa vuole offrire agli imprenditori spunti concreti per migliorare il proprio posizionamento, rafforzare la reputazione aziendale e sviluppare nuove opportunità attraverso la comunicazione, intesa non semplicemente come strumento promozionale, ma come leva strategica per la crescita. Al termine della serata è previsto un aperitivo di networking, occasione per conoscere altri imprenditori, condividere esperienze e instaurare nuove relazioni professionali.

Per partecipare è possibile iscriversi attraverso questo link.