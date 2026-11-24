Raccontare un’impresa significa andare oltre i numeri, i prodotti e i risultati economici. Significa conoscere le persone che l’hanno costruita, comprenderne le scelte, scoprire le difficoltà affrontate e i momenti che ne hanno segnato il percorso. È da questa idea che nasce “Traiettorie – Storie d’impresa”, il nuovo progetto editoriale ideato e prodotto da PixelPro Videoproduzioni di Villadossola, con la regia di Marzio Bartolucci.

Un format che mette al centro gli imprenditori e le loro storie, offrendo uno sguardo diverso sul mondo produttivo italiano. Non il tradizionale video aziendale, costruito per presentare un’attività o promuoverne i prodotti, ma un racconto autentico, capace di far emergere le esperienze personali, le intuizioni, i rischi e le decisioni che hanno determinato il futuro di un’azienda.

Il progetto si arricchisce ora di una partnership con Ultravox, società editrice di OssolaNews, VcoNews e NewsNovara, che contribuirà alla diffusione delle puntate attraverso i propri quotidiani online e il network editoriale More News, ampliando la visibilità delle storie raccontate e portandole all’attenzione di un pubblico che supera i confini provinciali.

Un viaggio nelle imprese, attraverso le persone

Ogni episodio di “Traiettorie”, della durata di circa 25 minuti, accompagna lo spettatore all’interno di un’azienda, alternando il racconto del protagonista alle testimonianze di chi lavora al suo fianco.

A guidare questo viaggio sono Fabrizio Rizzolo e Isabella Tabarini.

Rizzolo, astigiano, è attore, autore e musicista. Nel suo lungo percorso, per citare solo alcuni lavori, ha scritto brani per artisti come Gloria Gaynor, ha recitato nei musical della Compagnia della Rancia ed è stato protagonista di “Tagliare le parti in grigio”, premiato al Festival di Locarno come migliore opera prima. Tabarini, nata a Borgomanero, è attrice di cinema, teatro e televisione; tra i suoi numerosi lavori, la fiction di Rai Uno “La leggenda del campione e del bandito” e il film “Le stelle inquiete” di Emanuela Piovano. Due professionisti dello spettacolo che, attraverso approcci complementari, conducono lo spettatore alla scoperta delle diverse sfaccettature della vita imprenditoriale.

Rizzolo dialoga con il protagonista, ripercorrendone le esperienze e le decisioni più significative, mentre Tabarini entra nei reparti produttivi e incontra i collaboratori, dando voce a chi contribuisce quotidianamente alla crescita dell’azienda. Ne nasce una narrazione dinamica, nella quale trovano spazio non soltanto i successi, ma anche gli errori, le paure, i cambiamenti di direzione e gli aspetti più personali della vita degli imprenditori.

Le aziende protagoniste non vengono selezionate necessariamente per dimensioni o notorietà, ma soprattutto per il valore delle storie che possono raccontare. Dalla manifattura all’artigianato, dall’agroalimentare al turismo, l’obiettivo è valorizzare un patrimonio di esperienze che rappresenta una parte importante dell’identità economica e sociale del Paese. Le imprese coinvolte contribuiscono alla realizzazione delle puntate, condividendo con PixelPro l’investimento nel racconto della propria storia.

L’esperienza di Marzio Bartolucci alla base del progetto

Dietro “Traiettorie” c’è l’esperienza di Marzio Bartolucci, regista e direttore della fotografia che da oltre vent’anni lavora nella produzione audiovisiva. Il suo percorso attraversa la realizzazione di video aziendali, la produzione di documentari storici e naturalistici e quella di format di intrattenimento per la televisione: “Metti una sera a cena”, “Storie a 4 zampe” e “Passione Viaggio”, in onda da sei anni su VCO Azzurra Tv.

Proprio dall’incontro tra questi mondi è nata l’idea di un progetto capace di utilizzare il linguaggio televisivo e documentaristico per raccontare le imprese in modo nuovo. “Lavorando con le aziende ho intercettato una necessità: approfondire la propria storia e avere uno strumento per farla conoscere”, spiega Bartolucci.

“La televisione mi ha insegnato che il pubblico cerca storie, soprattutto storie umane, purché siano storie vere, storie vissute: con le scelte, i dubbi e gli errori che stanno dietro a successi solo in apparenza facili”.

Molti imprenditori hanno storie di grande significato. Da un lato possono suscitare l’interesse del pubblico; dall’altro mettono in luce aspetti dell’impresa e di chi la guida che raramente arrivano all’esterno, perché l’imprenditore non ha mai avuto l’occasione di raccontare se stesso, le proprie scelte e le difficoltà che hanno contribuito al suo successo. “Andiamo al di là dell’aspetto imprenditoriale: cerchiamo di capire gli uomini e le donne che ci sono dietro queste storie”. “Traiettorie” nasce anche per questo: mettere a disposizione degli imprenditori uno strumento per trasformare la propria storia in un asset di comunicazione, una risorsa che continua a lavorare nel tempo.

Le prime storie: da Mokavit a Marzialetti

Sono già state realizzate le prime due puntate della serie. Anche i titoli raccontano qualcosa: non sono slogan, ma frasi o tratti che rappresentano il protagonista e la sua storia, e che lo spettatore ritrova guardando la puntata. La prima, intitolata “Una startup al contrario”, è dedicata a Gianni Vittoni e alla sua esperienza imprenditoriale con Mokavit, a Ornavasso. Un percorso iniziato con un’officina aperta grazie a un prestito del padre e sviluppatosi negli anni attraverso attività differenti, dalla logistica alla lavorazione del marmo, dalle cucine su misura alla produzione di caffettiere.

Dopo quindici anni trascorsi a produrre moka per un grande marchio, Vittoni ha scelto di dare vita a un prodotto con il proprio nome. Una storia fatta di intuizioni, lavoro e decisioni che hanno segnato la sua traiettoria imprenditoriale.

La seconda puntata, “È l’occhio che mette paura”, ci porta invece nelle Marche e racconta il percorso imprenditoriale di Gianmarco Marzialetti, alla guida di Trade House, caratterizzato da esperienze in settori molto diversi tra loro, dal ghiaccio alla pelle fino agli accessori moda.

Due storie differenti, accomunate dalla volontà di raccontare ciò che normalmente rimane dietro le quinte della vita di un’azienda. Altri episodi sono già in lavorazione.

La partnership con Ultravox per una diffusione su più territori

Un elemento importante nello sviluppo di “Traiettorie” è rappresentato dalla collaborazione con Ultravox, che mette a disposizione del progetto la propria esperienza editoriale e i canali di informazione per favorire una diffusione più ampia dei contenuti.

Le puntate troveranno spazio sulle testate OssolaNews, VcoNews e NewsNovara e potranno beneficiare della distribuzione attraverso il network More News, una realtà che riunisce decine di quotidiani online tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Canton Ticino e Costa Azzurra, con un volume complessivo di circa 24 milioni di letture mensili.

La partnership nasce dalla volontà di unire due competenze complementari: da una parte la capacità di PixelPro di realizzare prodotti audiovisivi di qualità, dall’altra la forza distributiva e la presenza territoriale di un gruppo editoriale consolidato. L’obiettivo è offrire alle storie delle imprese una visibilità che vada oltre i canali tradizionali della comunicazione aziendale, raggiungendo lettori e spettatori attraverso piattaforme e territori differenti. La collaborazione rappresenta anche un’opportunità per valorizzare il tessuto imprenditoriale, dando spazio a esperienze che possono diventare fonte di conoscenza e ispirazione per altre aziende, giovani imprenditori e cittadini.

Perché ogni impresa ha una traiettoria: un punto di partenza, alcune svolte decisive, un presente che spesso non lascia intuire quanta strada ci sia dietro. Raccontarla, insieme alle persone che l’hanno percorsa, è il senso di “Traiettorie”.