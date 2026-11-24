Il mercato dell’auto piemontese inchioda. Ottobre nero per Torino e pure per la nostra provincia, mentre reggono alcune delle altre. È la fotografia scattata dal ministero dei Trasporti e diffusa da Anfia. 14.072 le vetture messe su strada un anno fa di questi tempi, 10.539 quelle del 2026. Un calo netto attribuibile, soprattutto, al capoluogo di regione: Torino è, infatti, passata da 10.212 a 6.371. Ma calo anche nel Vco, sceso da 261 a 241. Salgono alcune altre province, tra cui la vicina Novara (da 776 a 884). Le frenate più evidenti, stando al report Anfia di queste ore, riguardano i suv e le utilitarie. E così in Piemonte è negativo, oltre tutto, il bilancio dei primi 10 mesi dell’anno. La top 3 in Piemonte vede sul podio delle macchine più vendute la Fiat Panda (680), seguita dalla Byd Seal U Dm-I (553) e dalla Dacia Sandero (405). Nel Verbano Cusio Ossola vendute 16 Jeep Avenger, 15 Fiat Panda e 10 Suzuki Swift.
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