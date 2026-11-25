Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 20267128 Ristorante-pizzeria di Domodossola cerca un pizzaiolo/a con esperienza per lavorare nei week end e festivi, circa 24/25 ore settimanali, ideale per chi cerca un extra o secondo lavoro.

• 20267039 Negozio alimentare a Premeno cerca un/a banconiere/a di salumeria addetto alla vendita per inserimento a tempo determinato part time o full time finalizzato alla stabilizzazione. Preferibile esperienza nel taglio di salumi e formaggi, buone doti relazionali.

• 20267069 Società di servizi cerca 2 addette/i call center per prenotazione e assistenza telefonica di visite mediche e accertamenti diagnostici per centri medici pubblici e privati. Prevista formazione in tirocinio per 3 mesi a scopo assuntivo, ottimo uso PC, buona dialettica e autonomia negli spostamenti. Sede Piedimulera

• 20266980 Impresa edile in zona Domodossola ricerca tre persone da inserire in organico nei ruoli di manovale, muratore, escavatorista. Richiesta esperienza nel settore.

• 20266890 Azienda metalmeccanica di Omegna cerca un responsabile addetto alla manutenzione dei torni CNC.

• 20266936 Impresa edile di Baveno cerca un impiegato da inserire nel proprio Ufficio Tecnico per svolgere rilievi tecnici, redigere computi metrici, elaborare calcoli metrici, predisporre preventivi, realizzare disegni tecnici mediante software CAD. Non è indispensabile il possesso di uno specifico titolo di studio o dell'abilitazione professionale. Per i profili junior è richiesta una forte motivazione all'apprendimento e alla crescita professionale all'interno dell’azienda.

• 20262343 Bar tabaccheria di Verbania Intra cerca un/a barista che si occuperà delle principali attività di banco e sala, all’interno di un bar che offre anche servizio di ricevitoria. Richiestaminima esperienza nel ruolo di barista. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibile stabilizzazione. Da lunedì al sabato su due turni dalle 5.30 alle 14.30//14.30-19.30.

• 20266773 Autofficina di Verbania cerca un meccanico autoriparatore con esperienza per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su veicoli, tagliandi, cambio olio e pneumatici. Contratto iniziale a tempo determinato full time 8-12 e 14-18 da lunedì a venerdì. CCNL Metalmeccanica, 5° livello su 13 mensilità.

• 20266763 Supermercato a Premosello-Chiovenda cerca 2 addetti vendita e magazzino in tirocinio per attività di carico/scarico merci con transpallet, rifornimento scaffali, supporto alle attività di cassa e ai vari reparti e contatto clienti. Tirocinio di sei mesi finalizzato all’inserimento in apprendistato. Orario su turni 6-14 e 12-19.30/20 da lunedì a sabato con un giorno di riposo. Rimborso spese da 600 a 800 euro. Indispensabile età 18-29 anni.

• 20266703 Azienda di Casale Corte Cerro cerca un addetto alla installazione/riparazione/manutenzione di apparati di telecomunicazione (Eolo, Starlink...) Richiesta patente, buona conoscenza inglese, disponibilità lavoro in altezze. Maggiori info sul sito.

• 2026692 Rivenditore auto cerca 1 impiegato/a addetto back office da inserire con contratto di apprendistato (età 18/29), preferibile in possesso di laurea in ambito economico, pat.B, buon uso Office e conoscenza elementare lingua inglese. Zona di lavoro Ossola

• 20265734 Bar tavola calda di Domodossola cerca 1 addetto/a bar e servizio ai tavoli per orario centrale dalle 11.30 alle 14:30 dal lunedì al sabato, possibilità di lavorare anche per più ore se disponibili. Non è richiesta esperienza, si propone inserimento formativo e poi assunzione.