In Piemonte quasi due candidature su tre per una nuova opportunità professionale arrivano da donne. È quanto emerge dall'Osservatorio Guru Jobs 2026, che ha analizzato i dati raccolti attraverso la propria piattaforma specializzata nella ricerca e nella selezione del personale.

Con una quota femminile del 65%, contro il 35% di quella maschile, il Piemonte si colloca al primo posto tra le sette regioni prese in esame, superando di 15,4 punti percentuali la media complessiva delle candidature femminili, pari al 49,6%. Alle spalle del Piemonte si posiziona l'Emilia-Romagna con il 58,2%, seguita dal Lazio con il 49,4%, dalla Toscana e dalla Sardegna, entrambe al 45,4%, dalla Calabria con il 43,2% e dalla Sicilia con il 42,5%.

L'indagine ha approfondito anche le motivazioni che spingono le persone a cercare un nuovo impiego, analizzando complessivamente 315.721 risposte, delle quali il 52,4% fornite da donne. Tra le motivazioni indicate dalle candidate emerge soprattutto la possibilità di crescita personale, con il 23,66% delle risposte, seguita dal miglioramento economico (14,70%) e dal desiderio di cambiamento (11,76%).

Rispetto agli uomini, le donne attribuiscono maggiore importanza anche alla ricerca di orari di lavoro compatibili con le proprie esigenze, con il 5,51% delle risposte contro il 3,57% maschile. La crescita economica assume invece un peso maggiore tra gli uomini, raggiungendo il 16,79%. "Il Piemonte è la regione nella quale registriamo la maggiore presenza femminile tra le candidature e la distanza rispetto agli uomini è davvero significativa", osserva Samantha Marzullo, cofondatrice di Guru Jobs insieme a Nina Iacuzzo.

"È un risultato che merita attenzione, anche se da solo non ci permette di stabilire quali siano le ragioni di questa differenza. Quello che possiamo osservare, attraverso l'analisi complessiva delle motivazioni, è che le donne cercano soprattutto opportunità per crescere, cambiare e costruire un percorso professionale più vicino alle proprie aspettative". I risultati dell'osservatorio evidenziano come, accanto alla retribuzione, assumano un ruolo importante le prospettive di crescita professionale, la qualità dell'organizzazione del lavoro e la possibilità di conciliare le esigenze personali con quelle lavorative.