Dalla Lomellina alla Valle Vigezzo, la triste notizia ha addolorato tutti coloro che lo conoscevano. Se n’è andato Sergio Pavesi, volto noto a Malesco, dove in estate prestava servizio presso la polizia municipale. Grande il cordoglio nel Corpo di polizia locale di Mortara, dove Sergio, classe 1963, era in servizio. Da molti anni, durante il periodo estivo, lavorava in trasferta a Malesco. Qui aveva svolto il suo ultimo servizio in occasione del Raduno internazionale dello Spazzacamino.

L’agente era stato ricoverato in ospedale per una broncopolmonite, ma il quadro clinico è progressivamente peggiorato, fino al decesso. Di lui, a Malesco, rimarrà il ricordo di un agente disponibile, cordiale, sempre pronto a scambiare due parole e a fornire informazioni a turisti e residenti.