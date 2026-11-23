Un progetto nato dall'iniziativa di cinque giovani per affrontare temi sociali di cui spesso si parla ancora troppo poco, creando occasioni di ascolto, confronto e condivisione. Si chiama “Non sono (il) solo” e prenderà il via a Malesco con un primo incontro dedicato alla salute mentale.

A promuovere l'iniziativa sono Anita Barbieri, Laura Chiarucci, Caterina Lipani, Danilo Moro e Stefano Paiuzza, che hanno deciso di impegnarsi per contrastare l'isolamento sociale e offrire uno spazio di dialogo a chi vive situazioni di difficoltà.

Il progetto prevede una serie di appuntamenti, ciascuno dedicato a una tematica specifica, con l'obiettivo di informare, condividere esperienze e superare quei silenzi che spesso nascono dall'imbarazzo o dalla paura del giudizio. Tutti gli incontri saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza. Il primo appuntamento è in programma giovedì 17 dicembre alle 20.45, nella Sala Trabucchi, in piazza della Chiesa 7 a Malesco.

Al centro della serata ci sarà la salute mentale, un argomento che gli organizzatori intendono affrontare attraverso testimonianze, momenti di confronto e un breve intervento artistico. Parteciperanno il dottor Dell'Oca e la dottoressa Manassi, mentre a moderare l'incontro sarà Sandra Vandoni. Per informazioni sul progetto e sui prossimi appuntamenti è possibile scrivere all'indirizzo nonSonoilSolo1@gmail.com.