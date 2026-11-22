Santa Maria Maggiore si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande villaggio natalizio. Da domenica 6 a martedì 8 dicembre torna il Mercatino di Natale, giunto alla sua 27ª edizione, con 214 espositori selezionati, spettacoli, musica e numerose iniziative dedicate alle famiglie. Un appuntamento che negli anni è diventato uno dei più conosciuti e frequentati del panorama natalizio italiano, richiamando decine di migliaia di visitatori in Valle Vigezzo. Il centro storico del borgo, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ospiterà 200 caratteristiche bancarelle dal tettuccio rosso e 14 chalet in legno in piazza Risorgimento. Il percorso espositivo attraverserà vie e piazze addobbate a festa, tra installazioni luminose, decorazioni e scorci caratteristici del paese.

Protagonista sarà ancora una volta l'artigianato, con una selezione di espositori individuati dall'organizzazione già dalla scorsa primavera. Tra le proposte ci saranno presepi realizzati a mano, ceramiche, oggetti in vetro soffiato, mosaici, lavorazioni in legno e metallo, decorazioni natalizie, candele, prodotti di cosmesi naturale, abbigliamento e accessori artigianali, oltre a creazioni in macramè e amigurumi. Ampio spazio sarà riservato anche alle specialità gastronomiche del territorio. Saranno 46 gli espositori agroalimentari, provenienti esclusivamente dal Verbano Cusio Ossola, che proporranno formaggi, salumi, miele, vini, birre, liquori, pasta fresca, conserve, dolci, biscotti e altre produzioni locali. Un'offerta pensata per valorizzare le aziende e le tradizioni gastronomiche della Valle Vigezzo e dell'intera provincia.

L'edizione 2026 sarà preceduta da un'anteprima in programma sabato 5 dicembre alle 18 in piazza Risorgimento. Ai piedi del grande abete decorato dai bambini del paese, le artiste della Compagnia Circus Angels daranno vita a uno spettacolo di danza aerea, esibizioni luminose e giochi di fuoco, accompagnate dalla voce solista di Cinzia Ricci, che interpreterà alcuni celebri brani natalizi. A completare la serata saranno gli effetti di luce, colore e fuoco realizzati da Gfg Group.

Dal giorno successivo prenderà il via il mercatino vero e proprio, accompagnato da un ricco calendario di iniziative. In via Cadorna, ribattezzata "Via della Musica", si alterneranno gruppi e musicisti, mentre lungo il resto del percorso le melodie natalizie contribuiranno a creare l'atmosfera delle feste. Per i più piccoli tornerà la Casa di Babbo Natale in piazza Gennari, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e il suo elfo e consegnare le proprie letterine. Al piano terra del Vecchio Municipio, in piazza Risorgimento, sarà inoltre allestito uno spazio riscaldato dedicato alle famiglie, con giochi, letture, merenda e possibilità di riposo.

Non mancheranno le proposte gastronomiche nei sette punti ristoro e nei quattro punti snack all'aperto distribuiti lungo il percorso. Tra le specialità da gustare figurano il caffè vigezzino, il vin brulè, gli stinchéet, le caldarroste, la polenta e i piatti della tradizione locale. Durante le tre giornate saranno visitabili anche i musei di Santa Maria Maggiore, con aperture speciali e allestimenti natalizi. Tra questi il Museo dello Spazzacamino, la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e la Casa del Profumo Feminis-Farina.

Al Centro Culturale Vecchio Municipio sarà inoltre proposta una versione natalizia della mostra "Ornamenta. Il gusto del bello tra Valli e Ville", realizzata in collaborazione con il Museo Etnologico Monza e Brianza. L'antico lavatoio del paese ospiterà invece un'installazione inedita dal titolo "C'era una volta la neve...". L'organizzazione, curata dalla Pro Loco e dal Comune di Santa Maria Maggiore, punta anche quest'anno a valorizzare l'identità del borgo e le tradizioni del territorio, attraverso una manifestazione che unisce artigianato, gastronomia, cultura e intrattenimento.

Per raggiungere Santa Maria Maggiore sarà possibile utilizzare anche i treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, con partenze da Domodossola e Locarno. L'organizzazione segnala che alcuni collegamenti risultano già esauriti e invita i visitatori a verificare per tempo la disponibilità dei posti sul sito www.vigezzinacentovalli.com. Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale mercatininatale.santamariamaggiore.info.