Una nuova prospettiva per la Piana di Vigezzo e per lo storico ristorante conosciuto come La Lanterna, poi diventato Centovalli. Dopo mesi di chiusure, incertezze e discussioni sul futuro di due realtà importanti per l'economia turistica della Valle Vigezzo, arriva un'iniziativa imprenditoriale che potrebbe segnare l'inizio di una ripartenza.

A muoversi è Alpx Srl, società di recente costituzione guidata dall'amministratore delegato Monica Marforio, che si è aggiudicata il ramo d'azienda comprendente il ristorante Centovalli e ha presentato al curatore fallimentare della Vigezzo & Friends una proposta per riportare in attività anche le strutture della Piana di Vigezzo.

Il primo passo concreto riguarda proprio l'ex Lanterna, per la quale è prevista la riapertura il prossimo 4 dicembre, in concomitanza con i mercatini natalizi. La sottoscrizione definitiva del contratto di affitto è attesa per la prossima settimana.

“L'obiettivo è restituire alla Valle Vigezzo un locale storico, che ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per diventare nuovamente un punto di riferimento per residenti e turisti – spiega Monica Marforio –. Vogliamo riportarlo alla sua vocazione originaria, quella di un'osteria autentica, dove trovare buon cibo, buon vino, taglieri e prodotti del territorio. Accanto alla ristorazione ci sarà anche una bottega dedicata alle eccellenze locali”.

La riapertura porterà con sé anche un'importante opportunità occupazionale. “La nostra intenzione è assumere buona parte del personale che già lavorava nel ristorante, valorizzando l'esperienza e la professionalità di chi conosce bene questa realtà”, aggiunge Marforio.

Un ritorno, dunque, alla formula che aveva caratterizzato la prima fase di attività del locale, inaugurato il 7 dicembre 2024 e rimasto operativo fino al giugno scorso. La chiusura aveva privato la valle di un punto di ristoro in una posizione particolarmente suggestiva, lungo una strada frequentata anche dai turisti diretti verso la Svizzera.

Ma il progetto di Alpx guarda anche alla Piana di Vigezzo, dove il fermo della cabinovia e degli impianti ha avuto pesanti ripercussioni sull'offerta turistica della valle, penalizzando le attività economiche e rendendo più difficile la frequentazione della località anche per i proprietari delle seconde case.

La società ha infatti sottoposto al curatore fallimentare una proposta che contempla la possibilità di riattivare la cabinovia e di assumere la gestione delle strutture ricettive in quota, dal rifugio alle camere, fino agli spazi dedicati al benessere.

“Abbiamo presentato una proposta che prevede la possibilità di far ripartire i servizi della Piana, anche indipendentemente dall'immediata riapertura della cabinovia – sottolinea Marforio –. L'idea è valorizzare le strutture esistenti attraverso un'offerta turistica legata alla montagna, alla natura e al benessere, con un'attenzione particolare a un turismo sostenibile e capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno”.

La prospettiva più interessante riguarda però la possibilità di rimettere in funzione la cabinovia già nel corso della stagione invernale 2026-2027, naturalmente subordinata alle necessarie autorizzazioni e verifiche tecniche.

Secondo le informazioni raccolte dalla società durante la fase del bando, la scadenza della revisione generale dell'impianto è fissata al 31 dicembre 2027. Sarebbe quindi possibile richiedere un sopralluogo agli organismi competenti per verificare le condizioni necessarie alla ripresa del servizio.

“Per le vacanze di Natale i tempi tecnici sarebbero ormai troppo stretti, ma una verifica nel mese di gennaio potrebbe consentire di valutare una riapertura in vista del periodo di Carnevale e delle successive festività pasquali – osserva l'amministratore delegato –. Se le condizioni di innevamento lo permetteranno, si potrebbe inoltre ipotizzare la riattivazione di una parte degli impianti e delle piste in quota”.

Non soltanto sci, quindi. Il progetto punta a rendere nuovamente accessibile la Piana anche a chi desidera semplicemente trascorrere una giornata in montagna, pranzare al rifugio, pernottare o usufruire dei servizi dedicati al relax.

Una prospettiva che potrebbe contribuire a restituire vitalità a una località la cui prolungata chiusura ha alimentato negli ultimi mesi preoccupazioni e malumori in tutta la Valle Vigezzo.

Al momento, tuttavia, non esiste ancora alcuna certezza sulla ripartenza. La proposta è all'esame del curatore fallimentare, che si è impegnato a verificarne la fattibilità, anche in relazione alle competenze dell'Unione dei Comuni. Un primo riscontro era atteso entro il 21 novembre, senza che questo rappresenti una scadenza vincolante per un'eventuale assegnazione.

“Abbiamo messo sul tavolo una possibilità concreta, che naturalmente dovrà essere valutata e autorizzata dagli organismi competenti – precisa Marforio –. Il nostro intento è creare le condizioni per recuperare almeno una parte della stagione invernale e guardare con maggiore fiducia all'estate 2027. Siamo consapevoli che ci siano ancora diversi passaggi da affrontare, ma riteniamo importante provare a costruire una prospettiva di rilancio”.

L'iniziativa di Alpx ha interessato anche Formazza, dove la società ha avviato interlocuzioni con l'amministrazione comunale per valutare le opportunità legate alle strutture e alle attrezzature esistenti.

In questo caso, però, non è stata presentata un'offerta per la gestione degli impianti sciistici.

“Abbiamo chiesto chiarimenti al Comune in merito ad alcuni interventi che avrebbero dovuto essere realizzati durante l'estate e che, allo stato attuale, non risultano ancora completati – spiega Marforio –. Per questa ragione abbiamo ritenuto di non procedere con una proposta per la gestione degli impianti, mantenendo invece l'interesse per l'utilizzo di alcune attrezzature”.

Il percorso della nuova società si sviluppa dunque su tre fronti distinti: la riapertura ormai programmata del Centovalli e il tanto atteso e sperato da tutta la valle rilancio della Piana di Vigezzo.

Per la Valle Vigezzo, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con la perdita di servizi turistici importanti e con le conseguenze economiche delle chiusure, il progetto rappresenta un primo segnale di possibile inversione di tendenza.

Il primo appuntamento è fissato per il 4 dicembre, quando “il Centovalli” dovrebbe tornare ad accogliere i clienti. Per la Piana, invece, saranno le prossime decisioni del curatore e degli enti competenti a stabilire se il 2027 potrà davvero diventare l'anno della ripartenza.