Sala piena sabato pomeriggio per le premiazioni di “Montagna Giovane”, la sezione rivolta agli studenti del premio letterario “Salviamo la Montagna”, giunto quest’anno alla sua 17esima edizione. Un pomeriggio molto partecipato a Toceno, questo organizzato presso la sala polifunzionale del paese. Durante l’iniziativa è stata anche assegnata la targa “Amico della Montagna 2026” da parte dell’associazione Amici della Montagna e del Cortaccio ad un soggetto che si è particolarmente distinto nell0’opera di difesa della montagna; riconoscimento andato al periodico “Il Rosa”. Di seguito tutti gli studenti premiati.

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA TESTORE”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTA MARIA MAGGIORE

BARBIERI MARTA classe 3^ C La nostra vita di pastori che non mollano

DAMENO ASTRID classe 3^ B L’Alpe della condivisione

MAZZETTI GIULIA classe 3^ B Un posto, mille ricordi

MATARAZZO ZENO classe 2^ B Il mio paesaggio del cuore

SCUOLA PRIMARIA DI TOCENO

BARBIERI ALICE Classe 5^ Un mestiere molto importante

BERINI FLAVIA Classe 5^ Pascoli&Pastori

ZAMBONI GIOIA Classe 5^ Un territorio da preservare

SCUOLA PRIMARIA DI VILLETTE

BONZANI HEIDI RINA Classe 5^ I nonni raccontano

DANYLIUK IVAN Classe 4^ Il mio luogo del cuore

PANZA DIEGO JOSÈ Classe 5^ Un luogo magico

SCUOLA PRIMARIA DI RE

GARONI EMMA Classe 5^ Emozioni e colori

MOZZANINO ANNA Classe 5^ Paesaggio autunnale

ISTITUTO COMPRENSIVO “INNOCENZO IX”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BACENO

INGIGNOLI ADELE classe 3^ A Nostalgia di Valdo

MACCAGNO IRIS classe 3^ A I miei ricordi

PACE ELENA classe 2^ A Le radici del nonno

PRINA MARCO classe 2^ A Crampiolo, il mio posto del cuore

SIMULA ILARIA classe 2^ B La baita e la sua leggenda

ISTITUO COMPRENSIVO “M.O.A.BAGNOLINI”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VANZONE

CLASSE 1^A

BECCIU ALIKE, D’URSO ALBERTO, FERRARI DAVIDE, GIARDINO LORENZO,

LALAU VANESSA, RABAGLIETTI FILIPPO VALENTINO, SANDRETTI VIOLA,

SPHAK PAVLO, STELITANO GIULIA MARIA DOMENICA

CLASSE 2^A

ARHIRE SVEVA, JUSTI DIEGO, MARONE ENRICO, MASCARINO ENEA,

PATELLI CRISTIAN, PELLA AURORA, RIAL ANDREA, SARANELLI LEONARDO

GIOVANNI, VITTORE ANILA

SCUOLE TICINESI

SCUOLA ELEMENTARE CEVIO

GRASSI DELIA Classe 4^ Il bosco della Valle Verzasca

SCUOLA ELEMENTARE RONCHINI

GUERRA ANNA Classe 4^ B Il mio luogo del cuore

IZZO LUCA Classe 4^ A Il mio posto del cuore

SCUOLA ELEMENTARE LAVIZZARA

VITALI JULIAN Classe 5^ A Stagni

SCUOLA MEDIA CEVIO

BALOGH LOUISE Classe 1^ C Lasciando un pezzo di cuore

CASÈ ILLARY Classe 1^ A In campo!

CIMA ZOE Classe 3^ B Bollo

FUMAGALLI SOPHIE Classe 3^ A Il mio posto del cuore

SPADAFORA JUSTIN Classe 1^ B Bagni invernali

SCUOLA MEDIA LOSONE

BAI ANNIKA Classe 2^ D Pacifico Cadagno

BUCHMANN NOEMI Classe 1^ D Il mio luogo del cuore

BUZZINI AISHA Classe 4^ A Il mio rifugio

CONIGLIO GIULIA Classe 2^ A Il mio paesaggio del cuore

DELLAMORA EMY Classe 2^ E Il mio posto del cuore

GUT ROSSELLA Classe 2^ F Le cime rosse

MONOTTI GIADA Classe 2^ C Il cuore in un ambiente storico

RIGHENZI LUCIA Classe 1^ F Dagro