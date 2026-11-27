Sala piena sabato pomeriggio per le premiazioni di “Montagna Giovane”, la sezione rivolta agli studenti del premio letterario “Salviamo la Montagna”, giunto quest’anno alla sua 17esima edizione. Un pomeriggio molto partecipato a Toceno, questo organizzato presso la sala polifunzionale del paese. Durante l’iniziativa è stata anche assegnata la targa “Amico della Montagna 2026” da parte dell’associazione Amici della Montagna e del Cortaccio ad un soggetto che si è particolarmente distinto nell0’opera di difesa della montagna; riconoscimento andato al periodico “Il Rosa”. Di seguito tutti gli studenti premiati.
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA TESTORE”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANTA MARIA MAGGIORE
BARBIERI MARTA classe 3^ C La nostra vita di pastori che non mollano
DAMENO ASTRID classe 3^ B L’Alpe della condivisione
MAZZETTI GIULIA classe 3^ B Un posto, mille ricordi
MATARAZZO ZENO classe 2^ B Il mio paesaggio del cuore
SCUOLA PRIMARIA DI TOCENO
BARBIERI ALICE Classe 5^ Un mestiere molto importante
BERINI FLAVIA Classe 5^ Pascoli&Pastori
ZAMBONI GIOIA Classe 5^ Un territorio da preservare
SCUOLA PRIMARIA DI VILLETTE
BONZANI HEIDI RINA Classe 5^ I nonni raccontano
DANYLIUK IVAN Classe 4^ Il mio luogo del cuore
PANZA DIEGO JOSÈ Classe 5^ Un luogo magico
SCUOLA PRIMARIA DI RE
GARONI EMMA Classe 5^ Emozioni e colori
MOZZANINO ANNA Classe 5^ Paesaggio autunnale
ISTITUTO COMPRENSIVO “INNOCENZO IX”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BACENO
INGIGNOLI ADELE classe 3^ A Nostalgia di Valdo
MACCAGNO IRIS classe 3^ A I miei ricordi
PACE ELENA classe 2^ A Le radici del nonno
PRINA MARCO classe 2^ A Crampiolo, il mio posto del cuore
SIMULA ILARIA classe 2^ B La baita e la sua leggenda
ISTITUO COMPRENSIVO “M.O.A.BAGNOLINI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VANZONE
CLASSE 1^A
BECCIU ALIKE, D’URSO ALBERTO, FERRARI DAVIDE, GIARDINO LORENZO,
LALAU VANESSA, RABAGLIETTI FILIPPO VALENTINO, SANDRETTI VIOLA,
SPHAK PAVLO, STELITANO GIULIA MARIA DOMENICA
CLASSE 2^A
ARHIRE SVEVA, JUSTI DIEGO, MARONE ENRICO, MASCARINO ENEA,
PATELLI CRISTIAN, PELLA AURORA, RIAL ANDREA, SARANELLI LEONARDO
GIOVANNI, VITTORE ANILA
SCUOLE TICINESI
SCUOLA ELEMENTARE CEVIO
GRASSI DELIA Classe 4^ Il bosco della Valle Verzasca
SCUOLA ELEMENTARE RONCHINI
GUERRA ANNA Classe 4^ B Il mio luogo del cuore
IZZO LUCA Classe 4^ A Il mio posto del cuore
SCUOLA ELEMENTARE LAVIZZARA
VITALI JULIAN Classe 5^ A Stagni
SCUOLA MEDIA CEVIO
BALOGH LOUISE Classe 1^ C Lasciando un pezzo di cuore
CASÈ ILLARY Classe 1^ A In campo!
CIMA ZOE Classe 3^ B Bollo
FUMAGALLI SOPHIE Classe 3^ A Il mio posto del cuore
SPADAFORA JUSTIN Classe 1^ B Bagni invernali
SCUOLA MEDIA LOSONE
BAI ANNIKA Classe 2^ D Pacifico Cadagno
BUCHMANN NOEMI Classe 1^ D Il mio luogo del cuore
BUZZINI AISHA Classe 4^ A Il mio rifugio
CONIGLIO GIULIA Classe 2^ A Il mio paesaggio del cuore
DELLAMORA EMY Classe 2^ E Il mio posto del cuore
GUT ROSSELLA Classe 2^ F Le cime rosse
MONOTTI GIADA Classe 2^ C Il cuore in un ambiente storico
RIGHENZI LUCIA Classe 1^ F Dagro