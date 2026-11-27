Un pomeriggio all'insegna del Natale e della solidarietà al Mulino di Sasseglio, a Druogno. Sabato 28 novembre, a partire dalle 15, è in programma una giornata di festa dedicata ai più piccoli, con l'arrivo di Babbo Natale e un'iniziativa di raccolta di giocattoli destinati ai bambini del territorio. Durante il pomeriggio i bambini potranno entrare nel mulino per consegnare la propria letterina a Babbo Natale e ricevere un piccolo regalo. Alle 15.30 è previsto l'arrivo dei Babbi Natale in moto, che porteranno i regali solidali alla Croce Rossa, incaricata di distribuirli successivamente sul territorio.

Chi desidera contribuire all'iniziativa può donare giocattoli nuovi oppure usati, purché in buono stato. La raccolta si svolge presso il Moto Club Vigezzo, in via Marconi a Santa Maria Maggiore, il venerdì dalle 18 oppure chiamando il numero 342 3928918. Gli organizzatori chiedono di consegnare i giocattoli già incartati, indicando sulla confezione se il regalo è destinato a un bambino o a una bambina e l'età consigliata.