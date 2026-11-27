Un camino acceso, il piacere di ritrovarsi, il tempo per ascoltare e raccontare. Nasce da questa immagine “Avvento intorno al fuoco”, la nuova iniziativa promossa dal comune e dalla Pro Loco di Villette, che accompagnerà residenti e visitatori durante il periodo dell’Avvento, da sabato 28 novembre fino a Natale. Il progetto propone un ciclo di appuntamenti, in programma ogni sabato presso il museo “La Ca di Feman da la Piazza”, con l’obiettivo di trasformare questo luogo della memoria e della tradizione in uno spazio di incontro e condivisione.

“Nel tempo dell’Avvento ci troviamo davanti al fuoco di un camino e raccontiamo…”: è questo il filo conduttore dell’iniziativa, che vuole recuperare il valore dei momenti semplici, delle storie condivise e della convivialità, in un’atmosfera intima e raccolta, in sintonia con lo spirito del Natale. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un tema diverso, con contenuti e proposte che verranno presentati di settimana in settimana. Il primo incontro è fissato per sabato 28 novembre alle 17.30, presso la struttura museale. Il calendario e i dettagli dei singoli appuntamenti saranno comunicati progressivamente attraverso i canali social della Pro Loco e il sito ufficiale www.provillette.it.