Un ricorso fa slittare i lavori al tornante di Crevola e alla galleria della superstrada I cantieri non possono partire prima del pronunciamento del Tar

Slittano ancora i lavori di rifacimento della galleria Montecrevola sulla Statale 33 del Sempione tra Crevola e Varzo.

L’appalto per i lavori è stato aggiudicato ma una ditta esclusa ha impugnato la decisione, facendo allontanare ulteriormente i tempi di inizio lavori che comprendono, come opera propedeutica, l’allargamento del tornante del cimitero di Crevola, che attualmente non permette il passaggio agevole dei mezzi pesanti che saranno costretti a passare di li per i due anni preventivati alla conclusione dei lavori della galleria.

“I lavori di allargamento della curva del cimitero fanno parte del medesimo appalto della galleria che attualmente è sub iudice per il ricorso di una ditta – spiega Giorgio Ferroni sindaco di Crevoladossola – quindi è necessario attendere la decisione del Tar”.