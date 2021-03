Dal Cantante della solidarietà 4 mila mascherine per le forze dell’ordine La consegna in Prefettura al termine del conferimento delle Medaglie d’onore della Presidenza della Repubblica agli ex deportati nei campi di concentramento

Quattromila mascherine per le forze dell’ordine sono state consegnate, questa mattina, in Prefettura dal Cantante della solidarietà, Salvatore Ranieri. La consegna al termine del conferimento delle Medaglie d’onore della Presidenza della Repubblica agli ex deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale.

“Siamo grati a Salvatore Ranieri – ha detto il prefetto, Angelo Sidoti – per la sua vicinanza alle forze dell’ordine cui queste mascherine saranno utilissime durante i servizi di controllo sul territorio, visto il perdurare della pandemia”.

Alla raccolta fondi ha collaborato anche Paolo Azzi, con la sua onlus 'Un sorriso nel cuore', sempre al fianco di Ranieri nelle iniziative di solidarietà, anche lui presente alla consegna in Prefettura. Il Cantante della solidarietà ha colto l’occasione per annunciare l’imminente messa in onda sulle reti Mediaset di uno spot sulla sua prossima iniziativa: la raccolta fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.