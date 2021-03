Si è conclusa la raccolta fondi per realizzare ‘Damua’ Partirà a breve la produzione del cortometraggio

SABRIRINA BORSOTTI

Da sette anni studia e lavora con la compagnia CTF di Villadossola, ha seguito svariati corsi di teatro in Italia e all'estero, in particolare ha avuto modo di conoscere la compagnia di TeatroDanza Abbondanza Bertoni, il regista Mario Gonzalez e di seguire il primo anno del corso di Regia presso la Paolo Grassi di Milano.

Ha inoltre arricchito il suo percorso formativo attraverso lo studio della musica e di alcuni metodi, fra cui il dalcroze, che fondono lo studio del movimento, tipico del teatro e della danza, con la musica stessa.

Altro suo grande interesse e passione è il teatro di figura (ovvero burattini, marionette ed ombre)

ISABELLA TABARINI

Studia danza e recitazione fin da piccola.

Nel 2003 si diploma al MAS (Accademia di Musical con dir.art. S.Beltrami) e partecipa al seminario propedeutico del Centro Sperimentale di Roma.

Dopo le prime esperienze come ballerina (La sagra della primavera -S.Beltrami, La febbre del sabato sera -M.R.Piparo), esordisce al cinema in Tagliare le parti in grigio (film di V.Rifranti che vince il Pardo d’Argento al Festival di Locarno '07).

E’ poi protagonista in Fuga dal call center (di F.Rizzo - candidato a 2 Ciak d'Oro e vincitore di 5 Festival) e ne Le stelle inquiete (di E.Piovano - Globo d'oro Stampa Estera '11).

A teatro è Cosette nel musical Valjean (candidato ai Musical Awards '13) e Missouri in Madame la Gimp.

In tv è Concetta ne La leggenda del bandito e del campione (RaiUno) e prende parte a soap (Centovetrine), sitcom (I soliti idioti), serie tv (Speravo de mori’ prima - Sky) e web (Milano Underground - serie di C.Alemà vincitrice di 4 Festival internazionali); oltre a diversi cortometraggi e spot (dal 2016 è testimonial per IBC).

E’ anche doppiatrice (protagonista in Dark Resurrection) e speaker (DeAgostini, Sky, Loquis).

GRETA GALLOTTI

Nata a Domodossola, si dedica alla recitazione e al canto fin da giovanissima. Nell'estate 2010 studia presso "Anna Fiorentini Theater and Film School" di Londra. Negli anni successivi, segue corsi di recitazione a Milano presso l'Accademia Paolo Grassi, e coi maestri Luca Stano e Frida Bruno. Si specializza anche in canto prendendo lezioni dalle maestre Federica Napoletani ed Elisa Marangon.

Durante i suoi anni di studio presso l'Università Bocconi di Milano (BA in Economics and Management for the Creative Industries), ha coltivato la sua passione per il cinema lavorando in diverse produzioni cinematografiche minori in interessanti ruoli da protagonista, oltre ad aver scritto e prodotto due cortometraggi.

Nel 2017, vola a Los Angeles e frequenta "The American Academy of Dramatic Arts", qui oltre alla recitazione, si specializza nel canto e nei musical. Durante il suo soggiorno a LA ha preso parte a diverse produzioni teatrali dei più svariati autori moderni, da William Inge a Alain Ayckbourn, ma anche Shakespeare, imparando tanto grazie ai suoi registi e maestri.

Subito dopo il diploma, nell’estate 2019, torna in Italia dove inizia a lavorare in diversi progetti cinematografici indipendenti, tra cui il cortometraggio “Don’t Judge me if you don’t know the truth”, diretto da Filippo Poggio e il lungometraggio “Non poteva andare meglio di così”, diretto da Tomaso Pirotta.

Da ottobre 2019 era coinvolta anche in teatro in due diversi spettacoli teatrali, “Capitolo Secondo” di Neil Simon a Milano, e “A Regular Drama”, testo inedito di Alessandro Porto. Progetti al momento sospesi causa situazione Covid.

È rappresentata dall'agente Fabio Iellini, di #RappresentanzaArtistica

ANTONIO ATTINÀ

Diplomato in chitarra elettrica presso il Centro Professione Musica di Milano evidenzia diverse anime artistiche dividendo la propria esperienza tra la musica, il teatro, il cabaret e l’organizzazione di eventi. Dopo una lunga esperienza nel circuito delle live band si avvicina allo studio del canto nel 1998.

Nel 1999 comincia la sua attività presso “Arcademia dello Spettacolo” di Omegna (VB) dove collaborerà all’apertura del Centro di Formazione Artistica dell’associazione occupandosi di avviare e dirigere fino al 2004 i corsi di strumento e canto.

Con Arcademia comincia un lungo percorso di formazione teatrale e di performing.

Dal 1999 a tutt’oggi per Arcademia è coautore dei musical più significativi della Compagnia tra i quali: “Angeli con la Pistola” e "Madame La Gimp”, un musical inedito tratto dalla novella che ha ispirato il film Angeli con la Pistola, per il quale sono stati acquisiti i diritti internazionali presso l’American Rights Management di Boston- USA.

Per tutti i musical di Arcademia ha inoltre firmato il progetto musicale, e ha interpretato ruoli di primo piano. Contestualmente nel 2001 fonda con Andrea Marino il duo cabarettistico “Quellidelleco” che nel 2002 e nel 2003 frequenterà con assiduità il laboratorio del famosissimo Zelig di Milano.

Attinà e Marino sono autori di due spettacoli: “Brutti per Finta” e “Profili”. Scrive e interpreta lo spettacolo teatrale con piccola orchestra “Se ci fosse un uomo… omaggio a Giorgio Gaber”. Successivamente scrive con Marino “Era lì e l’amore lo colpì… Omaggio a Enzo Jannacci” un one man show dove recita e interpreta i più grandi successi del cantautore/dottore accompagnato da una band di quattro musicisti.

Appassionato di organizzazione di eventi, dal 2005 al 2007 insegna “Progettazione e Organizzazione degli Eventi Teatrali” nel master post laurea di progettazione eventi presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano.

Nel 2008 consegue la Laurea Specialistica in Direzione e Programmazione delle Politiche Sociali e dei Servizi con una tesi dal titolo “Cultura e ben-essere: progettazione e organizzazione di un evento teatrale”.

Domenica 31 gennaio si è conclusa la campagna Crowdfunding lanciata ad ottobre 2020 a sostegno del nostro progetto, ovvero la realizzazione di un cortometraggio dal titolo “Damua – La Solitudine ai Tempi del Virus”, tratto dall’omonimo racconto dello scrittore domese Alessandro Chiello.

Nonostante il difficilissimo periodo che il nostro Paese sta attraversando - e da cui la nostra provincia non è certamente esente -, la raccolta fondi è andata oltre alle nostre aspettative. Attraverso il crowdfunding abbiamo raccolto infatti la cifra di € 4.360,00, grazie alla generosità di circa 60 persone che, avendo apprezzato il progetto, hanno deciso di sostenerlo con le loro donazioni. A questi si aggiungono una ventina di persone che hanno voluto dare un contributo in contanti, consentendoci di raccogliere altri 360 euro. A tutti loro desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento.

La raccolta dei fondi necessari a coprire i costi di produzione (circa 14 mila euro) ha interessato anche le attività produttive, gli enti e le associazioni del nostro territorio. Tantissime sono state infatti le risposte positive che abbiamo ottenuto e con molto piacere elenchiamo gli enti che hanno patrocinato l’iniziativa e tutti i nostri sponsor.

Enti patrocinanti:

• Provincia del Verbano Cusio Ossola

• Città di Domodossola

• Alpine Convention

• Università del Piemonte Orientale

• Ars.Uni.VCO

• GAL Laghi e Monti

• Ente di Gestione dei SACRI MONTI

• Distretto Turistico dei Laghi

Sponsor principali:

• Città di Domodossola

• Associazione Ruminelli

• Associazione Orto Finanziario

• Rotary Club Pallanza-Stresa del Verbano Cusio Ossola

• GAL Laghi e Monti

• Ars.Uni. VCO

• Ing. Antonio Pagani - Amministratore e Commissario Unesco del Sacro Monte Calvario

• Zeta Immobiliare di Enrico Zanetta

• Ultravox Editore

Altri Sponsor:

• Hair Evolution di Conti Doriana

• La Pagina di Villadossola

• Foto Falciola di Domodossola

• MERCATINO dell’Usato di Domodossola

• Ristorante La Cadrega di Domodossola

• Centro Cinofilo ISTINTO ANIMALE di Daniela Giavina

• Ambulatorio Veterinario dott.ssa Maria Grazia Ferraris

• Agriturismo La Tensa

Non ci resta ora che affrontare la fase “finale” di questo progetto iniziato ad aprile del 2020, ovvero la PRODUZIONE!

Sinossi

Una città deserta a causa del Virus che ha paralizzato il mondo. Un commissario di Polizia inabile al servizio che soffre la sua solitudine, rinchiuso tra le pareti di casa. I dati dei contagi declamati dal telegiornale riempiono il silenzio del suo piccolo appartamento.

Dopo oltre due settimane di clausura, il commissario decide di averne abbastanza e, abusando della sua posizione, s’incammina per le vie desolatamente vuote di Domodossola, tra serrande di negozi chiusi e striscioni ai balconi con la scritta “Andrà tutto bene”.

C’è un solo luogo in Ossola capace di restituirgli un briciolo di serenità e di pace: il Sacro Monte Calvario con la sua incantevole Via Crucis che si snoda nel bosco e il parco che la chiude alla sommità del colle Mattarella. In questo luogo, chiuso per tutti, ma non per lui, si abbandona a contemplare la natura e la città.

Un giorno trova una sgradita sorpresa, qualcun’altro è seduto nel suo angolo di paradiso.

Sarà un incontro delicato e commovente tra due solitudini diverse.

Un incontro misterioso e inquietante.

Il Cast

Il ruolo del Commissario Eugenio Cecchi, detto Gegè, è stato affidato a Fabrizio Rizzolo. Per il ruolo di Damua è stata scelta la villadossolese Sabrina Borsotti. Isabella Tabarini vestirà i panni Gloria Trevisan, medico e amica di Gegè. Greta Gallotti interpreterà il ruolo di Monica, compianta moglie di Gegè. Antonio Attinà sarà l’agente Martignoni, fidato collaboratore del Commissario.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso autore del racconto, Alessandro Chiello, in collaborazione con Marzio Bartolucci, Alberto Lepri e Fabrizio Rizzolo.

La regia sarà curata da Marzio Bartolucci, la direzione della fotografia è affidata ad Alberto Lepri, le musiche saranno composte dal M° Roberto Olzer.

Il 19 febbraio inizieremo le riprese, che si concluderanno, salvo imprevisti, il 14 marzo.

L’obiettivo è terminare la post-produzione entro maggio 2021

Il direttivo dell’Associazione DomoMetraggi

Alessandro, Alberto, Marzio

FABRIZIO RIZZOLO

Ha un passato musicale che lo vede attivo dagli anni 80 come cantante, produttore e autore tra gli altri per Gloria Gaynor e Tony Esposito.

Passando attraverso i musical (“Tutti insieme appassionatamente”, “Annie”, “Sketch”) arriva al cinema, debuttando come protagonista nel 2005 in “Tuttotorna” seguito da “Tagliare le Parti in Grigio” di Vittorio Rifranti, migliore opera prima al Festival di Locarno. Appare poi ne “La cosa giusta”, “Giochi Sporchi”, “La doppia ora” ed è ancora protagonista in “Brokers, eroi per gioco”, e nel noir “Autodafé”.

È poi il dott. Morra in “Femmine contro maschi”, Gustave Thibon ne “Le stelle inquiete” - Globo d'Oro stampa Estera - e il Principe di Bavaria in “September Eleven 1683”, con Murray Abraham.

A teatro interpreta Valjean (nominato agli Italian Musical Awards), Alex Giunti nel film/denuncia “Cercando Maria”, e Loris nel corto “Veruska” con Giorgio Faletti.

In tv tra gli ultimi lavori “Mala vita” con Luca Argentero, “La classe degli asini”, “Rocco Schiavone”, “Un passo dal cielo 4, 5, 6” (dove interpreta il ruolo del dott. Martini) e “Don Matteo”.

Protagonista nel 2018 del nuovo film di Vittorio Rifranti “I passi leggeri”, è poi ne “I medici 3”, “The Devils” e in tour nel musical “A Christmas Carol” nei panni del terribile Scrooge.

Nel 2020 debutta a teatro con il suo primo monologo, “La domanda perfetta”.