Il 6 febbraio ripartirà il catechismo La comunione è prevista per il mese di maggio

Riprende sabato 6 febbraio il catechismo nel rispetto delle norme anti Covid e la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso ha inoltre annunciato le date delle Cresime e delle Comunioni. Sono previsti percorsi di catechesi di gruppi in base alle indicazioni sul distanziamento e per quanto riguarda le celebrazioni con la presenza limitata ai bambini e ragazzi che ricevono il sacramento e ai loro famigliari 10 parenti compresi i genitori per la

comunione e d 11 per la cresima.

«Il catechismo riprenderà – spiega don Riccardo Zaninetti - seguendo la formula sperimentata ad ottobre si svolgerà dalle 10.30 alle 11 e dalle 11 alle 11.45 è prevista la celebrazione della Messa. Speriamo che si possa continuare il cammino senza interruzioni. Cerchiamo di riprenderci dentro la pandemia che non si è ancora conclusa, ma che finalmente verrà sconfitta dalla campagna vaccinale e dalla speranza nel Signore che non delude. Dobbiamo imparare a convivere con le difficoltà con intelligenza e creatività. A turno i gruppi delle medie e delle elementari seguiranno il catechismo o all'oratorio o in Collegiata».

Le comunioni sempre per gruppi saranno celebrate il 2 maggio alle 11 e alle 16, il 9 maggio alle 11 e alle 16 il 16 maggio alle 11 e alle 16. Le celebrazioni si svolgeranno in Collegiata nel rispetto delle norme di prevenzione al covid. Potranno essere presenti alle celebrazioni oltre ai comunicandi solo 10 parenti comprensivi dei genitori. Papà e mamma avranno i posti riservati vicino ai comunicandi. Gli altri 8 parenti avranno il posto riservato nei banchi. Tutti compresi i comunicandi dovranno indossare la mascherina. Come gesto di carità a favore della parrocchia verranno raccolte dalle famiglie offerte per l'acquisto dei fiori e per sostenere l'attività dell'oratorio. Le cresime invece sono in programma l'11 aprile alle 11 e alle 16, il 18 aprile alle 11 e alle 16 e il 25 aprile alle 11. Per la partecipazione valgono le stesse regole per le comunioni.