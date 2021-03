Sarà inaugurata il 13 febbraio Domobianca365 Taglierà il nastro della rinnovata stazione turistica il sindaco Lucio Pizzi

Sarà la volta buona?

Non possiamo che sperarlo in una "stagione" che non è ancora riuscita a partire per le note vicende legate alla pandemia in corso.

Abbiamo deciso di riprovare ad organizzare un momento ufficiale in cui presentare a tutti la prima parte di un ampio progetto di rilancio e trasformazione della montagna di Domodossola.

L'impianto di innevamento artificiale potenziato, la nuova biglietteria, la struttura coperta polivalente, i nuovi mezzi già operativi sulle piste, la nuova stazione di partenza della stazione Prel, il restyling delle seggiovie, il nuovo "Luse bar" ed un "self service" completamente rinnovato sono solo alcuni degli interventi messi a punto per l'auspicato avvio di questa travagliata stagione invernale.

Altri lavori stanno continuando ed altri ne arriveranno; fra questi ultimi la riqualificazione complessiva del parcheggio in località Pianezza, un intervento di cui si parla da anni e che finalmente vedrà la luce.

L'appuntamento è per il giorno 13 Febbraio, alle ore 11.30: si comincerà con il presentare i lavori conclusi al Lusentino per poi salire a Foppiano dove, dalla terrazza della nuova Baita Motti (il vecchio self service), si inaugurerà ufficialmente la nuova Domobianca365.

A "tagliare il nastro" il Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi insieme ai dirigenti del Gruppo Altair.

La stagione sciistica inizierà il 15/02/2021: le limitazioni attualmente in vigore non consentiranno l'apertura degli impianti durante l'inaugurazione se non per il trasferimento alla Baita Motti e per gli agonisti iscritti agli Sci Club.

Verranno adottate le necessarie misure di contenimento quali, ad esempio, il distanziamento di almeno un metro e l'obbligo dell'utilizzo di mascherine.

È online il nuovo sito www.domobianca365.it