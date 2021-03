Montagna, Forza Italia chiede fondi per gli impianti, maestri di sci, agenzie viaggio e tour operator

"Forza Italia risponde alle chiacchiere del precedente Governo Conte sempre con misure efficaci e attente a tutti quegli operatori che risultano più colpiti dalla pandemia. Avevamo come Forza Italia a più riprese sollecitato negli scorsi giorni interventi sulla montagna e in particolare sul comparto neve e tutte le filiere ad esse collegate. E’ stata quindi approvata una delibera che prevede una prima attuazione della Delibera di Consiglio regionale 119-1257 del 20 gennaio scorso. In particolare grazie a questo atto si definiscono le quote e i criteri per misure concrete verso gli operatori del settore. Vengono quindi stanziati 5,3 milioni di euro per i gestori degli impianti di risalita per interventi relativi alla tutela della salute e messa in sicurezza sulle aree sciabili; 300mila euro per le attività dei club sportivi iscritti alla F.I.S.I.; 2,6milioni di euro invece vengono allocati per ristorare i maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio regionale Maestri di Sci (sarà prevista una diversa modulazione del contributo, infatti i maestri che compileranno una auto dichiarazione dove si evince che hanno effettuato più di 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 riceveranno un contributo una tantum di 2.000 euro, se dichiareranno di averne effettuate tra 300 a 150, le risorse erogabili saranno 1.000 euro; i nuovi maestri 600 euro); sotto le 150 ore il contributo scenderà a 200 euro. Infine saranno stanziati 1,8 milioni di euro per tutte le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazioni connessi al comparto. Si tratta di interventi che costituiscono una boccata d'ossigeno fondamentale visto che è completamente saltata la stagione sciistica creando un danno considerevole ad uno dei settori più importanti in termini di PIL per la nostra Regione. Dopo essere riusciti a reperire le risorse per dare risposta a questi lavoratori ora ci impegneremo per snellire il più possibile le procedure di erogazione dei fondi accelerandone l’iter". Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e i consiglieri regionali Alessandra Biletta e Carlo Riva Vercellotti.