Tergicristalli: come e quando si cambiano?

I tergicristalli sono fondamentali per garantire la corretta visibilità durante la guida. Sfortunatamente capita che molti automobilisti sottovalutino il ruolo dei tergicristalli senza considerare il fatto che vanno cambiati periodicamente. Il tergicristallo è formato da tre parti, cioè dal braccio, la lama e il telaio. Di solito, queste ultime due parti vengono indicate come spazzola. I tergicristalli devono essere in buone condizioni per poter entrare in azione ogni volta che si presentano intemperie come pioggia, neve, gradine, etc. che limitano la visuale impedendo di avvistare ostacoli e valutare le distanze correttamente.

Quando sostituire i tergicristalli

Ci sono diverse situazioni in cui è necessario cambiare i tergicristalli, tenendo presente diversi fattori quali la frequenza di utilizzo, il modello di automobile, il tipo di spazzole utilizzato. In generale però si può dire che i tergicristalli andrebbero cambiati circa una volta l’anno. Inoltre, ci sono ulteriori segnali che possono indicare tale esigenza.

I tergicristalli hanno raggiunto il livello massimo di usura se sul parabrezza restano ampie parti non pulite. Succede quando la lama del tergicristallo non aderisce perfettamente al vetro. Può anche succedere che ci siano presenti piccole zone non pulite del parabrezza a causa della gomma della spazzola deformata e mancante in alcune parti perciò da cambiare.

Ad alcuni può capitare di azionare i tergicristalli dell’automobile e notare che restano delle striature sul parabrezza. Il tergicristallo deve quindi essere pulito con un panno morbido per verificare che non siano presenti residui e sporcizia. Se il problema dovesse presentarsi nuovamente, bisogna prendere in considerazione la sostituzione del pezzo. Il pezzo è da cambiare se ogni volta che viene azionato fa rumore e salta.

Infine, bisogna tener presente della naturale usura del tergicristallo e il loro inutilizzo. Infatti, chi usa poco e per niente i tergicristalli deve comunque sostituirli perché la parte in gomma può seccarsi e quindi venir meno al suo scopo.

Se i pennelli funzionano perfettamente in estate, forse la loro risorsa non è stata esaurita. Tuttavia, la stagione invernale è una prova per qualsiasi pennello. Prima dell'inizio del gelo, si consiglia di mettere un nuovo set di spazzole nel bagagliaio e guardare quelli vecchi. In alcuni casi le spazzole non sopravvivono alla stagione, in altri durano fino a tre anni: tutto dipende dalle condizioni di esercizio.

Breve riassunto di quando cambiare i tergicristalli:

● pulizia imperfetta come prima, ovvero: dopo la pulizia rimangono macchie di sporco o di acqua sul vetro;

● il vetro non è completamente pulito;

● il lavoro del custode è accompagnato da rumori sgradevoli (fischio, scricchiolio);

● graffi sul vetro, questo influisce poi sul vetro stesso, il che comporterà costi aggiuntivi.

Come sostituire i tergicristalli

La buona notizia perché non occorre rivolgersi a una professionista ogni volta che bisogna cambiare i tergicristalli dato che questa operazione può essere svolta in autonomia da chi ha un po’ di dimestichezza con questi piccoli lavoretti. Anzitutto, diventa fondamentale acquistare i tergicristalli adatti in base al modello dell’automobile facendo molta attenzione alla lunghezza che è un parametro decisivo. Nella maggior parte dei casi, ci sono delle differenze tra tergicristallo destro e sinistro che hanno lunghezze differenti.

Detto ciò, l’operazione di sostituzione dei tergicristalli è piuttosto veloce e non necessita di attrezzi. Per farlo, bisogna sbloccare la sicura situata nella parte superiore della spazzola e poi far scorrere questo pezzo fuori dal suo alloggio. Permettano una spazzola si segue il medesimo procedimento ma ovviamente nel senso contrario. Dopo aver finito, bisogna bloccare nuovamente la sicura. Se l’operazione è stata svolta correttamente dovrebbe sentirsi un chiaro “click”. Si segue questa semplice procedura sia per le spazzole classiche che per spazzole cosiddette flat blade.

Un video interessante su questo argomento: https://youtu.be/ES5Hjzw-UPI

Riassumiamo:

È importante tenere d'occhio i tergicristalli, ti aiuteranno a vedere la strada in caso di maltempo. I tergicristalli non sono solo una parte importante della sicurezza stradale, ma forniscono anche comfort quando vengono curati. I tergicristalli riparabili non danneggiano il vetro, non emettono suoni sgradevoli e sono importanti ordini per i finestrini delle auto.

Informazioni tratte da Autodoc GmbH