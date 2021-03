Le previsioni meteo per il fine settimana

Una saccatura in discesa dalla Penisola Scandinava inizierà ad erodere il bordo settentrionale del campo di alta pressione e il rapido passaggio di un nucleo di aria fredda in quota tra la Francia e il Nord-ovest italiano determinerà un modesto peggioramento del tempo sui settori alpini occidentali con addensamenti compatti e deboli nevicate, in esaurimento nelle prime ore di domenica. "La successiva progressiva espansione del canale di alta pressione dal Mediterraneo fino al Mare del Nord - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - riporterà condizioni stabili e ben soleggiate su tutti i settori".

SABATO 27 FEBBRAIO 2021

Nuvolosità: al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti compatti sui settori alpini occidentali fino ai fondovalle, dal pomeriggio nubi basse in formazione anche nelle vallate settentrionali e sulle zone di pianura. Precipitazioni: dalle ore centrali fenomeni deboli sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina occidentale, nevosi oltre i 1500-1600 m. Zero termico: in progressivo forte calo fino a 1800 m a fine giornata. Venti: in rapida rotazione dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati sulle Alpi e in prevalenza deboli altrove con rinforzi sul settore centro-orientale dalle ore centrali della giornata

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso nelle prime ore del mattino con spazi più soleggiati sulle pianure orientali; nel corso della mattinata nubi in dissolvimento fino ad avere cielo poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. Precipitazioni: deboli residue nel tratto compreso tra Alpi Graie e Alpi Marittime al primo mattino, in rapido esaurimento. Quota neve sui 1300-1400 m. Zero termico: in ulteriore calo sui 1500 m al mattino con valori superiori sull'arco alpino. Dalle ore centrali successivo aumento fino a 2500 m in serata, localmente sui 2000 m sulle zone sudoccidentali. Venti: già dalle prime ore del giorno venti in rotazione da sud sui rilievi alpini, altrove da nordest deboli o moderati con locali rinforzi su AstigiaNO e Alessandrino; dal pomeriggio attenuazione della ventilazione a tutte le quote.