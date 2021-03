Fiocco rosa al San Biagio. In piena pandemia è nata Mecca

Fiocco rosa questa notte al San Biagio. Dopo mesi (l'ultimo nato è stato registrato a novembre 2020) è nata una bimba. Si chiama Mecca, pesa 2,6 chili e sta bene. E' figlia di una coppia egiziana che vive a ridosso dell'entrata vecchia del San Biagio, in via Città di Lima.

“Mia moglie stava male ma non ha voluto chiamare l'ambulanza, continuava a dirmi che poteva servire a qualcuno che stava male più di lei, allora mi ha convinto e siamo andati in ospedale a piedi” racconta Mimmo il papà della piccola. La bambina è nata con parto naturale alle 2 di notte appena arrivati al Dea praticamente. “Questa mattina vogliono portare mia moglie e mia figlia a Verbania perchè non possono stare qui, ma io non so come fare, non ho la macchina come faccio ad andare a trovarle e a prenderle?” ci racconta il papà. I protocolli in vigore dai mesi scorsi infatti parlano chiaro: se dovesse nascere un bambino al San Biagio in questa fase di emergenza pandemica, mamma e figlio dovranno essere trasferiti in Maternità al Castelli.