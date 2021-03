Ancora problemi alla connessione internet in Valle Vigezzo: diversi utenti di Eolo hanno segnalato alla nostra redazione il disservizio alla linea che persiste da lunedì in tarda serata.

Evidenti disagi per chi lavora in smart working, per le attività e gli esercizi commerciali aperti, ed in particolar modo per le scuole di valle che, con la zona rossa, svolgono le lezioni con la didattica a distanza.