Cucciolo di camoscio finisce in trappola sulle rocce, salvato dalla Polizia provinciale FOTO E VIDEO

Si è fatto prendere dalla curiosità ma non ha fatto i conti con i suoi limiti, poiché ancora troppo giovane per acquisire le proverbiali capacità arrampicatorie tipiche della sua specie, quelle che presto lo vedranno muoversi con sicurezza e disinvoltura su ogni tipo di terreno, com'è nella sua natura di camoscio. Fatto sta che questa mattina un cucciolo è finito "incrodato", senza più riuscire a scappare da quella trappola in cui si era cacciato.

E' successo a Iselle, poco distante dalla stazione ferroviaria ed è stato proprio un dipendente delle ferrovie a lanciare l'allarme quando ha visto il giovane camoscio muoversi al di sopra di una massicciata e poi scomparire nel nulla. L'animale era finito in un punto accidentato del pendio, vicino alla prima galleria, quella che anticipa il tunnel del Sempione: sopra di lui un muro troppo difficile da salire per la sua giovane età; sotto, appena più in basso, un'insidiosa briglia.

Il cucciolo è stata salvato dagli agenti della Polizia provinciale che subito dopo lo hanno nuovamente liberato, in un punto più sicuro della montagna.