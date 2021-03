Villadossola, il Cai premia i 'fedelissimi'

Premiati anche quest’anno i soci del Cai di Villadossola che hanno sulle spalle 25 e 50 anni di adesione alla sezione. Non si è ovviamente potuto consegnare di persona i riconoscimenti ma il Cai ha comunque provveduto a far consegnare diploma e aquila d’oro grazie alla disponibilità del negozio Rossi, di via Sempione 12, Villadossola.

I soci con 50 anni di adesione sono: Mauro Boltrizzi, Maria Antonietta Bozzola, Alberto Fasoletti e Sergio Tori.

Quelli con 25 anni sono Davide Balestra, Maria Cristina Barcella, Giuliano Barotti, Valeria Battro, Chiara Beltrami, Ornella Bottaro, Daniela Drutto, Marta Farioli, Roberto Galletti, Alessio Marani, Adriana Montanari, Davide Preioni, Roberto Romeggio.