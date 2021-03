Anche Ciurleo interviene sulla querelle dei parcheggi

Il pasticcio dei parcometri in città, decisi dalla giunta Pizzi, dimostra, se mai fosse ancora necessario, il pressappochismo con il quale l’amministrazione ha affrontato il problema parcheggi a Domodossola.

In città trovare uno stallo di sosta “libera” è diventato un vero problema; nel centro cittadino quasi tutti sono a pagamento mentre i pochi posti bianchi sono regolati dal disco orario. Anche il parcheggio sopra la Torretta è diventato tutto blu così come quello davanti all’ospedale.

Quest’ultima decisione ha fortemente penalizzato tutti coloro che devono utilizzare le strutture ospedaliere. Decidere di trasformare una ventina di posti auto da bianchi a pagamento è stata una pessima scelta anche se, per ora, nella zona ospedale vengono applicate tariffe ridotte. I parcometri non sono ancora entrati i funzione tuttavia i disagi per gli automobilisti sono molteplici, dovuti anche ai tanti lavori messi in cantiere, a scadenza mandato, dall’amministrazione domese.

Una scelta non condivisibile quella di aumentare i parcheggi blu in centro città come pure quella di dividere alcune arterie a metà fra disco orario e a pagamento.

Ma è tutta la gestione dei parcometri a sollevare diversi dubbi sull’amministrazione Pizzi. Intanto, una nuova causa giudiziaria con il vecchio gestore e il mancato incasso del canone di locazione vengono lasciati in eredità alla nuova amministrazione comunale.









Antonio Ciurleo

Candidato sindaco lista civica