Giornata europea della logopedia: la teleriabilitazione protagonista dell'appuntamento del 2021

Come ogni anno il 6 marzo si celebra la Giornata Europea della Logopedia ed è in corso proprio in questi giorni anche il 2° Convegno Nazionale “Logopedia”. Quest’anno, ancora in piena pandemia, l’argomento cardine è la teleriabilitazione e più nello specifico la telelogopedia.

In questi mesi ciascuno di noi, tecnici e specialisti della riabilitazione, (necessità = virtù) ha sperimentato l’utilizzo delle varie piattaforme, cercando di mantenere in essere la relazione con i propri pazienti, piccoli o grandi che siano. È fuor di dubbio che la modalità, nei mesi più crudi della pandemia, si sia rivelata fondamentale e unica. I nostri pazienti non si sono sentiti abbandonati, non hanno sofferto la solitudine dell’incertezza riabilitativa. Sono rimasti con noi attraverso il web e lungo le connessioni internet, che a volte andavano a singhiozzo, ma sempre con la consapevolezza che fosse giusto così, che fosse l’unico modo per rimanere insieme. Credo che il focus sia stato proprio questo “rimanere insieme” insieme nelle incertezze , insieme nella paura di quello che poteva accadere, insieme nelle difficoltà a poter accedere ai Servizi riabilitativi standard ed anche nella propria classe a Scuola. Ad oggi possiamo dire che questa modalità di lavoro è entrata nel nostro “modus operandi” per poter raggiungere in tempi utili sia i genitori che gli insegnanti e svolgere colloqui che spesso non potrebbero essere svolti in presenza dovendo rispettare le norme di sicurezza.

E ancora oggi è nostro dovere dare a loro la possibilità di procedere nelle terapie e ridurre l’impatto della pandemia , integrando diversi tipi di approcci, a distanza e non, perchè, siccome nessuno si salva da solo, è fondamentale mantenere un continuum nel lavoro quando succede che anche solo uno dei nostri piccoli pazienti è obbligato a isolamento fiduciario legate alla famiglia o alla scuola.

