Lettera a Cirio e al premier Draghi: "Come spieghiamo ai nostri figli che gli sforzi fatti da loro a scuola non sono serviti?"

Ill.mo Presidente della Regione Alberto Cirio

Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi

Assessore alla Cultura Folino Daniele

e.p.c.

Ministero dell’ Istruzione

Ministero della Salute

Presidenza del Consiglio

OGGETTO: chiusura scuole OSSOLA





In qualità di genitori di bambini della fascia di età 6-10 anni, abbiamo deciso dopo lunga riflessione, di inoltrarVi la presente in quanto seriamente preoccupati per la decisione di chiusura delle scuole e la conseguente adozione della DDI.

Inutile dire che il momento storico sanitario sia molto difficile, ma nonostante questo sentiamo l’esigenza di esporVi qualche considerazione :

nelle scuole e’ stato attuato con estrema diligenza tutto quello che era previsto per poter frequentare in sicurezza; ad oggi nelle nostre scuole non si sono verificati focolai, ognuno nel proprio ruolo si sta attivando per mantenere tali condizioni di sicurezza alte ed efficaci a partire dalle disposizioni e dai controlli dei Dirigenti, all’attenzione delle insegnanti, di tutto il personale docente e Ata, degli stessi studenti.

Un pensiero va ’ in particolare a questi ultimi, la categoria che piu’ di tutti ha diritto ad un’istruzione serena ed efficace. Il pensiero va a loro perché sono e saranno i più penalizzati, proprio loro che con estrema diligenza e senso del dovere hanno sopportato forti restrizioni quali ad esempio un caloroso abbraccio –negato- , una sedentarietà –forzata -, e non ultimo un sorriso nascosto dietro ad una mascherina il piu’ delle volte indossata per quasi otto ore al giorno.

E tutto questo in nome di cosa? E’ stato tutto vano dunque? In che modo possiamo spiegare loro che cio’ che hanno messo in atto a nulla e’ servito per salvare la loro scuola e la loro quotidianità?

Vi siete chiesti quali sono e quali saranno gli effetti negativi a livello didattico e ancor piu’ a livello psicologico di questa scelta?

Sempre in qualità di genitori voremmo informarVi che l’esperienza della DAD durante il precedente lock down è risultata essere negativa sia dal punto di vista dell’apprendimento, che rimane superficiale e arido, sia dal punto di vista emotivo. Questo pur riconoscendo lo sforzo enorme delle insegnanti nell’adattarsi a questa nuova modalità unica via per raggiungere i loro alunni, i nostri figli.

Non di meno rimane aperta la questione dei disagi provocati alle famiglie che non hanno nessuno a cui lasciare i propri figli in quanto entrambi lavoratori e non sempre con possibilità di attingere a congedi e/o ferie.

Tutto questo per chiedere con forza di rivedere la decisione in oggetto quanto meno per le scuole primarie.

Distinti saluti I genitori ossolani