Mauro Ferrari direttore 'provvisorio' della Rsa di Premosello Chiovenda

In attesa di definire la procedura per l'individuazione di un nuovo direttore della RSA per anziani di Premosello Chiovenda, il Commissario prefettizio, viceprefetto Gaetano Losa, ha incaricato l' ex dirigente del Ciss Ossola, Mauro Ferrari - che in passato si è occupato della direzione della RSA "T. Ceretti" di Villadossola, della direzione della RSA "M. Lagostina" di Omegna e della direzione dei Servizi Sociali del Verbano - , di ricoprire temporaneamente la funzione di responsabile della Residenza Assistenziale. L'incarico conferito verrà svolto gratuitamente dell’ex direttore del Ciss.

Il commissario ha dunque ritenuto di affidarsi a Ferrari che, per la sua esperienza, potrà dare una mano nella gestione della casa di riposo premosellese.