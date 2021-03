Grido di allarme di Anaao Assomed: "A breve gli ospedali del Piemonte saranno al collasso"

"A breve pronto soccorso ed ospedali saranno nuovamente al collasso". Lo sostiene la segreteria piemontese di Anaao Assomed, l'associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari che, dopo la nuova sospensione delle visite ambulatoriali non urgenti, disposta dal Dirmei per ridistribuire il personale e destinarlo all'assistenza dei pazienti Covid, chiede "l'urgente riapertura dell'ospedale temporaneo Valentino del Padiglione V di Torino Esposizione".

Per l'associazione si tratta infatti dell'unico modo "per riuscire ad assistere tutti i pazienti che a brevissimo non troveranno adeguata sistemazione negli ospedali".