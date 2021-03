Un impianto per la creazione di biogas di Premosello inserito del dossier del Recovery Plan

“Nell'ambito delle opere cantierabili che potrebbero vedere la luce grazie ai fondi del Recovery Plan, rientra anche la realizzazione di un impianto di biogas a Cuzzago di Premosello Chiovenda. Un progetto strategico e in linea con la transizione ecologica voluta dal nuovo governo, che potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per il rilancio del nostro territorio e della regione”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, che sottolinea come la centrale della bassa Ossola “sia stata inserita nel dossier che Torino trasmetterà prossimamente a Roma per concorrere all’ottenimento dei fondi del piano di ripresa europeo”.

“Si tratta di un sito – spiega Preioni – capace di trasformare la frazione di organico e di verde in biometano, da cedere poi alla rete Snam. Un progetto, dunque, in grado di far introitare risorse importanti al Vco”. Oltre a Cuzzago, l'intervento complessivo in Piemonte che va in questa direzione, ovvero nella creazione di biogas, coinvolge anche altri tre impianti nelle province di Cuneo e Alessandria. Per tutti e quattro i progetti, il capitolo di spesa preventivato è pari a 63.850.000,00.