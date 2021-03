Da oggi, 11 marzo, è in pubblicazione (albo pretorio on line e home page del sito internet del Comune di Domodossola), il bando di interesse pubblico denominato “Domo Riparte 2” per l’assegnazione di contributi straordinari a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno a seguito dell’emergenza sanitaria.

C’è tempo sino al prossimo 10 aprile 2021 per presentare la domanda per l’assegnazione del contributo.