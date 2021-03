Alle Kennedy di Domodossola la silenziosa e colorata protesta dei bimbi costretti alla Dad FOTO

'Io non ci sto perchè voglio le mie maestre dal vivo'. I bambini della Primaria Kennedy hanno realizzato decine di disegni e cartelli che da questa mattina campeggiano sui cancelli e sulle recinzioni della scuola in via San Francesco. Una forma di protesta colorata e silenziosa organizzata dai genitori e messa in atto dai bimbi costretti alla Didattica a distanza fino almeno al 19 marzo.

Nessun focolaio alle Kennedy, così come nessun focolaio è stato registrato nella altre scuole della città. Ma la situazione dei contagi in forte aumento in Ossola così come in gran parte della Regione da giorni hanno portato il governatore Cirio a firmare un'ordinanza che costringe tutte le scuole di ogni ordine e grado a rimanere chiuse alla stra grande maggioranza degli alunni.

I cartelli e i disegni rimarranno appesi fuori dalla scuola per dar voce ai bimbi e ai loro genitori in questo momento così complesso e difficile. Va sottolineato come nel corso degli scorsi mesi, da settembre quando è ripartita la scuola, gli istituti, le maestre, il personale Ata, gli alunni e i genitori hanno seguito alla lettera le regole per il contenimento dei contagi, distanziamenti fuori dalle scuole, sanificazioni, senza contare le ore passate in classe indossando le mascherine, ma purtroppo in questa terza ondata sono stati i primi ad essere penalizzati dalle scelte della politica.