Su Landexplorer si parlerà di turismo

Sabato 13 marzo alle 16, in diretta sulle varie piattaforme social di Landexplorer, si terrà un incontro con l'imprenditore e studioso locale Samuel Piana per parlare di turismo, tradizione ed innovazione in occasione dei dieci anni dell'azienda.

In modo particolare si parlerà delle prospettive del turismo nel Vco, con un'attenzione su Domodossola. Protagonisti della diretta saranno: Daniele Bottoni, che parlerà del rapporto tra digitale e turismo, Massimo Uccelli, social media manager, l'antropologo Luca Ciurleo, Daniela Ferzola, giovane grafica che parlerà dell'importanza dell'immagine nella comunicazione turistica, Pietro Capriata, che racconterà di come ci si reinventa in momenti di inattività, passando per i contributi dell'esperto di progettazione Oscar Badoino, ed il tecnico informatico Massimo Ghielmi.