Unione Montana Valli Ossola, il neo assessore Lana: “Felice della nomina, unanimità segnale importante”

Appianati i contrasti e le critiche degli ultimi anni il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, ha accolto con soddisfazione e fiducia la nomina ad assessore dell' Unione Montana dei Comuni delle Valli dell'Ossola. Il neo eletto ha sottolineato il clima di collaborazione e la volontà di incontrarsi a metà strada da parte della sua amministrazione e dell’Unione, per cercare di risolvere le varie divergenze, spesso sollevate nei mesi scorsi proprio dal primo cittadino.L’elezione di un nuovo assessore si era resa necessaria dopo le dimissioni del vice sindaco di Druogno, Giovanni Francini, da qui la nomina di Lana.

“Il mio Comune -spiega Lana- è rimasto nell’Unione anche quando c’è stata aria di rottura, perché l’uscita di Piedimulera rischiava di far perdere importanti finanziamenti soprattutto per la Valle Anzasca. Quindi per spirito di squadra e per il bene del territorio ossolano siamo rimasti, chiedendo però maggiore attenzione a tutti i Comuni, cosa che è poi avvenuta. Anche per questo sono felice di questa elezione e sono a disposizione per lavorare, indipendentemente dalle deleghe che mi vorrà assegnare il Presidente Bruno Toscani”.“Per me -prosegue- è un’avventura stimolante che vivrò anche come momento di crescita personale. Lo farò con lo stesso spirito, critico ma costruttivo, che ho sempre tenuto, nella speranza di poter dare una mano per fare, tutti insieme, qualcosa di buono”.

“La mia votazione -conclude il sindaco di Piedimulera- è avvenuta all’unanimità, indipendente dai vari colori politici, e questo è un segnale ancora più importante in questo momento di difficoltà collettiva”.