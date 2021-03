La campionessa Marta Bassino a Livigno con lo skiman ossolano Gianluca Petrulli per preparare il finale di stagione

Marta Bassino, la campionessa di sci cuneese è a Livigno a preparare le finali della Coppa del Mondo. Con le l'inseparabile skiman ossolano Gianluca Petrulli.

La forte sciatrice piemontese, fresca di vittoria in Coppa del Mondo nel Gigante e dopo aver conquistato l'oro nel Parallelo ai Mondiali di Cortina, ha postato una foto sul suo profilo Facebook mentre è a cena con lo storico skiman ossolano.

Petrulli infatti prima di iniziare la trionfale crescita della campionessa cuneese aveva preparato alla perfezione per anni le lamine e le solette di Max Blardone, di Davide Simoncelli e in ultimo di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti e Tommaso Sala. Un pilastro ormai da anni per i gigantisti azzurri. Un professionista di Salomon che si è tolto tante soddisfazioni con i suoi campioni, ma che quest'anno ha raggiunto l'apice della sua grande carriera accanto alla Bassino.

A lui e a Marta i nostri complimenti per un finale di stagione da incorniciare.