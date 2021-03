Cupla denuncia: "Solo il 20% degli over 80 piemontesi è stato vaccinato"

“Solo il 20% degli over 80 del Piemonte è stato vaccinato”. E’ questa la denuncia che arriva da Giuseppe Falcocchio, neo-eletto presidente del Comitato unitario dei pensionati del lavoro autonomo del Piemonte. Allo scorso 12 marzo – come spiega Falocchio, che riveste anche l’incarico di Presidente dell’ANAP Piemonte – il numero di vaccinati ultraottantenni nel nostro territorio era di 132.500.

“In pratica -evidenzia - una percentuale inferiore al 20%, il che significa che è stato vaccinato un over 80 ogni 5". Da ieri, nella nostra regione, ha preso poi il via la campagna vaccinale per la fascia di età tra 70-79 anni. "Auspichiamo - sottolinea - che si passi presto dal piano delle adesioni a quelle delle vaccinazioni”.

Per il presidente del CUPLA è necessario "fare uno sforzo straordinario per mettere in campo tutte le risorse umane disponibili in Piemonte e proporre la più estesa gamma di strumenti, opportunità e iniziative, affinché ogni singolo over 80 possa essere messo nelle condizioni di proteggersi. Auspichiamo che la campagna vaccinale abbia un nuovo slancio capace di contrastare il virus e le sue varianti”.

“Siamo pronti a collaborare con la Regione Piemonte e l’assessorato alla Sanità per programmare le azioni necessarie. Non possiamo permetterci che ogni giorno in Italia circa 300 persone continuino a perdere la vita – conclude Falcocchio – di fronte ad un’ecatombe di questa portata ogni sforzo va fatto, a qualsiasi costo”.