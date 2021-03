Effetto Covid: gli italiani continuano a puntare sul risparmio

Un interessante dato fornito dall’European Consumer Payment Report (ECPR) dimostra come gli italiani si stiano scoprendo degli eccellenti risparmiatori in fase di pandemia. L’effetto del Covid-19 sull’economia e sul mondo del lavoro è stato molto duro e non stupisce che molti cittadini abbiano deciso di ridurre le spese e limitare gli investimenti, provando invece a mantenere il proprio patrimonio.

Il dato sorprendente è piuttosto quello legato alla media di risparmiatori italiani rispetto alla media europea, che ci vede in vantaggio di quasi 10 punti percentuali. Stando all’analisi di ECPR circa l’83% degli intervistati appartenenti al nostro campione nazionale ha dichiarato di risparmiare ogni mese (la media europea è del 76%), ma nonostante questo quasi il 60% degli intervistati si è detto comunque insoddisfatto della quantità di denaro che riesce a mettere da parte ogni trenta giorni.

Ecco dunque spiegato come mai siano sempre di più le persone che decidono di consultare la guida che spiega come risparmiare, curata dagli esperti di Ioinvesto.com, uno strumento valido che aiuta l’utente ad individuare le strategie migliori per ottimizzare le proprie entrate.

Iniziare dall’economia domestica

Ogni guida dedicata al risparmio che si rispetti, prima di entrare nei singoli scenari, parte da alcuni consigli generali che potremmo definire di economia domestica. Consigli che puntano ad insegnare una gestione più oculata del proprio denaro e che, nella maggior parte dei casi, iniziano con alcune indicazioni su come controllare le proprie spese al meglio. Da questo punto di vista il primo suggerimento consiste sicuramente nell’abituarsi ad annotare tutte le proprie uscite quotidiane, mettendo nero su bianco sia gli importi, sia le ragioni che hanno portato ad ogni singolo esborso.

Questo approccio consente innanzitutto di ridurre la quantità di soldi spesi soprappensiero (o, per lo meno, senza una particolare riflessione), ma, soprattutto, aiuta a fare analisi e paragoni. Dopo un paio di settimane di attività sarà infatti possibile iniziare a delineare la propria spesa media, che potrà poi venire scorporata in due macro-categorie: da una parte le spese ritenute necessarie, dall’altra quelle accessorie (che, all’occorrenza, potranno essere ridotte o addirittura cancellate).

Come creare guadagno extra

L’altra faccia della medaglia del risparmio consiste sicuramente nella capacità di generare nuove fonti di introito slegate dalla propria attività principale. Da questo punto di vista non esistono soluzioni universali o panacee, ma tutto sta nel capire quale sia l’attività maggiormente adatta alle competenze ed alle peculiarità del singolo.

Ad esempio, molte persone hanno approfittato della pandemia da coronavirus e dell’obbligo di restare a casa per dedicarsi a piccole produzioni artigianali: attività commerciali fatte con mezzi ridotti, che però, grazie alla rete, hanno la possibilità di interfacciassi con una clientela potenzialmente sconfinata.

Imparare ad investire

Ultimo, ma non ultimo, il settore degli investimenti, che viene citato da moltissime guide dedicate al risparmio. Inutile girarci intorno: degli investimenti azzeccati possono rivelarsi un’ottima fonte di guadagno, ma è bene chiarire che anche questo tipo di operazioni richiede pazienza, dedizione e, soprattutto, studio.

Il mondo del trading online infatti è ricco di sfaccettature ed è altamente sconsigliabile lanciarsi nella compravendita di asset senza avere acquisito per lo meno il know-how basilare. In questo caso infatti il rischio è quello di commettere molti errori e, più in generale, di affidare il proprio successo soprattutto al caso. Al contrario un investitore di successo opera quasi sempre seguendo la propria razionalità ed anzi attenendosi strettamente ad una strategia finanziaria e ad un piano operativo che sono stati preparati in precedenza.