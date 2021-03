Nasce Marketplace Neh Italia, il primo portale di ecommerce per le comunità locali

Nasce “Marketplace Neh Italia”, una nuova piattaforma per il mercato online che si rivolgea tutte le realtà del territorio. E’ l’idea di un giovane imprenditore di Premosello Chiovenda che ha deciso di valorizzare il commercio locale e di dare, a tutti coloro che vorranno farne parte, la possibilità di migliorarsi stando al passo con la transizione digitale.

Potranno registrarsi già ora tutti i negozianti che lo desiderano, non ci sono costi d’entrata e la cancellazione è gratuita.

Migliorarsi ma anche migliorare. Come?

Sostenendo la raccolta fondi “Life Community Funds”, rivolto a finanziare progetti per raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale e sociale sul nostro territorio, ad ogni prodotto venduto una percentuale andrà donata alla raccolta fondi LCF. Un modo per creare un circolo di automiglioramento e un collegamento tra negozio, cliente e progetti sostenibili del territorio.

Ma come funziona Marketplace?

“Tutti i prodotti inseriti – spiegano gli ideatori della piattaforma - sono venduti da aziende, negozi e realtà presenti fisicamente sul nostro territorio. Vogliamo valorizzare i venditori locali; questo Marketplace nasce proprio per aiutare tutte le realtà più in difficoltà nello stare al passo con questa transizione digitale accelerata dalla pandemia. Acquistare su questa piattaforma significa aiutare persone del nostro territorio, credere in questo progetto e condividere la nostra filosofia ed etica. Sarà presente una scheda di presentazione di ogni negozio e sarà possibile comunicare direttamente con ogni venditore per avere maggiori informazioni sui prodotti. Siamo un'azienda che si impegna quotidianamente per cercare di migliorare le condizioni ambientali e sociali e soprattutto siamo venditori locali anche noi. Da quando è iniziata la pandemia, insieme alla mia famiglia, ci siamo immedesimati più di una volta nelle persone che hanno un negozio fisico o un’altra attività colpita duramente dal Covid. Noi lavoriamo soprattutto online e proprio per questo abbiamo investito tempo, denaro e tutte le nostre competenze per creare una piattaforma che fosse funzionale e pratica per tutti i negozianti, rivoluzionando anche la nostra attività. L’unione fa la forza e noi pensiamo davvero che questa piattaforma possa aiutare la nostra comunità se ci crediamo tutti insieme”.

Per maggiori informazioni:

Cell.340.6594588

www.nehitalia.it

https://nehitalia.it/cose-il-marketplace-neh-italia

info@nehitalia.it

Facebook

Instagram