Premosello Chiovenda: tra sapori locali e musica, cresce l’attesa per il Palio degli Asini

A Premosello Chiovenda l’estate si accende con il «Ferragosto premosellese», la rassegna organizzata dalla Pro Loco che conduce verso il tanto atteso Palio degli Asini dell’Assunta.

Questa sera il centro del paese ospiterà la serata dei cantoni: dalle 19 i visitatori potranno gustare la pasta e bajan, tipica pietanza ossolana a base di taccole lessate. Dalle 21 il divertimento continua con un quiz interattivo, seguito dalle note e dai ritmi di dj Veleno, che animerà la serata fino a tarda notte.

Domani sera, spazio a «Taste e Beats»: protagonista culinario sarà l’hamburgherone, mentre dalle 22 il palco accoglierà il tributo a Jovanotti della Jovaband, per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Il momento più atteso rimane venerdì, quando il Palio degli Asini entrerà nel vivo: dalle 16 sfileranno i fantini, seguiti dalle corse in groppa agli asini tra le vie del centro storico.