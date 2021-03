La tabaccheria di piazza Mercato compie 50 anni, e dietro al bancone c'è sempre Silvana Pironi

Il 19 marzo la storica tabaccheria Ghiotto di Piazza Mercato ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività. La proprietaria Silvana Pironi, all'età di 83 anni, continua a svolgere il suo lavoro con passione affiancata dal figlio Diego e ultimamente anche dalla nipote Eleonora.

Nel corso di tutti questi anni la tabaccheria è sempre rimasta in piazza, spostandosi, solo di pochi metri dalla posizione originaria, nel 2013. Silvana è un'istituzione nel Borgo della Cultura: tutti i giorni arriva in sella alla sua biciletta, anche quando piove. Il giorno di San Giuseppe, Silvana è stata festeggiata, a causa del Covid in forma ristretta, con il dono di un mazzo di fiori da parte dei figli Diego e Oscar.

"Abbiamo iniziato qui in Piazza nel giorno di San Giuseppe nel 1971 – dice Silvana Pironi – ; ho visto come è cambiata la città negli anni. Io amo veramente la mia attività. Ora con il lockdown anche il nostro settore sente un pochino la crisi, essendo chiusi tutti i negozi e i bar, la gente viene di meno, ma si tira a campare. I ricordi più belli sono legati ai primi anni quando c'era mio marito che purtroppo è mancato 34 anni fa".

Domenica scorsa a messa nella chiesa Collegiata Silvana era seduta al primo banco, poi prima di uscire ha pregato e ringraziato San Giuseppe per l'aiuto e il sostegno avuto in questi anni per la sua attività.